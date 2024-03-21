



Блинкен обсудил с саудовским кронпринцем усилия по увеличению помощи Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и министром иностранных дел королевства принцем Фейсалом бин Фарханом, чтобы обсудить гуманитарный кризис в Газе и усилия по увеличению помощи палестинцам.



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Блинкен начал турне по Ближнему Востоку в среду. Сегодня утром он прибыл в Египет, а в пятницу должен посетить Израиль.

