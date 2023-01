Белый дом: Передача Украине танков Abrams займет "много месяцев"

Координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что поставка танков Abrams в Украине займет "много месяцев".



Об этом сообщает CNN.



При этом, по словам Кирби, немецкие танки Leopard поступят на вооружение украинской армии "как можно скорее".



"Украина готовится к весне. Обеспечение бронетехникой будет… Танки Leopard от Германии и европейских союзников и партнеров будут предоставлены в кратчайшие сроки. По всей вероятности, вовремя, чтобы помочь им весной и летом", - сказал чиновник.





"I don't want to be too specific but it'll be many months. "



National Security Council Spokesperson John Kirby cannot confirm to @kaitlancollins that Western tanks will reach Ukraine before the end of 2023 pic.twitter.com/OkbBNhrTzK