



Белый дом опроверг сообщения о прогрессе в новой ядерной сделке с Ираном

Белый дом в четверг опроверг сообщение о том, что Вашингтон и Тегеран добились прогресса в новой ядерной сделке.



Ранее в четверг лондонская газета Middle East Eye сообщила , что США и Иран приближаются к сделке, которая смягчит санкции против Тегерана в обмен на ограничение его обогащения урана, и что переговоры проходили на территории США.



В своем отчете Middle Easy Eye сослался на два источника, "непосредственно осведомленных о переговорах".



Согласно сообщениям, разрабатываемым условиям сделки, Иран обязуется прекратить свою деятельность по обогащению урана и продолжить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по его ядерной программе. В обмен на это Тегерану будет разрешено экспортировать до миллиона баррелей нефти в день и получить доступ к своим доходам и другим замороженным средствам за границей, согласно источникам.



"Это сообщение является ложным и вводит в заблуждение. Любые сообщения о промежуточной сделке являются ложными", — заявил в четверг агентству Reuters представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

