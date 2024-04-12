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Белый дом: Иранская угроза Израилю "реальна”
12.04.2024 18:16 MIGnews.com

Белый дом: Иранская угроза Израилю "реальна”

Угрозы Ирана расправиться с Израилем после удара в Сирии в этом месяце, в результате которого погибли два иранских генерала, остаются "реальными" и "жизнеспособными", заявляет Белый дом.

"Мы по-прежнему считаем потенциальную угрозу со стороны Ирана реальной и жизнеспособной", - заявил журналистам пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби.

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Кирби добавил, что Соединенные Штаты пересматривают свои силы в регионе в свете угрозы со стороны Тегерана и внимательно следят за ситуацией.
 

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