



Байдена призывают заблокировать больше китайских биотехнологических фирм

Республиканский и демократический члены Конгресса призывают администрацию Байдена добавить семь китайских биотехнологических фирм в список, созданный Министерством обороны, чтобы выделить компании, которые, по его мнению, предположительно работают с военными Пекина.



В письме, с которым ознакомилось агентство Reuters, республиканец Майкл Галлахер и демократ Раджа Кришнамоорти просят министра обороны Ллойда Остина принять меры, поскольку Пекин может использовать возможности биотехнологий для укрепления своих вооруженных сил.



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"Необходимы срочные меры", - заявили законодатели, которые являются председателем и членом специального комитета по делам китайской коммунистической партии, ссылаясь на риск того, что Китай может "создать синтетические патогены", чтобы получить военное преимущество.

