



Байден жжет: президент США зарегистрировался в Tik-Tok

Предвыборный штаб Джо Байдена зарегистрировал аккаунт в соцсети Tik-Tok с именем пользователя “@bidenhq”.



В видеоролике, озаглавленном “Лол, эй, ребята”, помощники расспрашивали Байдена о его предпочтениях в большой игре. Об этом сообщает агентство ВВС.



Напомним, что в 2022 году президент подписал закон, запрещающий большинству устройств федерального правительства использовать TikTok.



Несколько штатов также приняли эту меру. Законодатели обеих сторон призвали запретить приложение, принадлежащее китайской компании ByteDance, в США из-за опасений, что официальный Пекин может получить доступ к пользовательским данным.



Тем не менее сайт не теряет популярности у молодежи в США, которую Белый дом стремится активизировать на выборах в ноябре этого года.



Аккаунтом Байдена в TikTok будет управлять предвыборная команда, сообщили американским СМИ помощники.



Предвыборная кампания Байдена в 2024 году надеется возобновить рекордно высокую явку молодых людей, которая помогла ему одержать победу на последних выборах.

