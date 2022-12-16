



Байден запланировал визит в страны Африки

Президент Джо Байден заявил, что вскоре совершит визит в страны Африки к югу от Сахары.



Как сообщает Associated Press, Байден объявил лишь детали своих планов поездок по завершении саммита лидеров США и Африки.



Он отметил, что также направит в Африку многих своих главных советников, включая госсекретаря Энтони Блинкена, министра финансов Джанет Йеллин и министра торговли Джину Раймондо.



"Я с нетерпением жду встречи с вами в ваших родных странах", - сказал Байден африканским лидерам.



Этот визит станет первым визитом Байдена в страны Африки к югу от Сахары за время его президентства.