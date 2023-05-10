



Байден встретится с премьер-министром Индии 22 июня — Белый дом

Президент США Джо Байден примет премьер-министра Индии Нарендру Моди с официальным государственным визитом 22 июня, сообщил в среду Белый дом.



“Визит укрепит общую приверженность наших двух стран свободному, открытому, процветающему и безопасному Индо-Тихоокеанскому региону и нашу общую решимость поднять наше стратегическое технологическое партнерство, в том числе в области обороны, чистой энергии и космоса”, — заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.



