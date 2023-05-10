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Байден встретится с премьер-министром Индии 22 июня — Белый дом
10.05.2023 16:38 Ирина Демьянова

Байден встретится с премьер-министром Индии 22 июня — Белый дом

Президент США Джо Байден примет премьер-министра Индии Нарендру Моди с официальным государственным визитом 22 июня, сообщил в среду Белый дом.

“Визит укрепит общую приверженность наших двух стран свободному, открытому, процветающему и безопасному Индо-Тихоокеанскому региону и нашу общую решимость поднять наше стратегическое технологическое партнерство, в том числе в области обороны, чистой энергии и космоса”, — заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

 

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