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Байден вновь отправился в больницу
28.02.2024 16:32 Алина Груднева

Байден вновь отправился в больницу

Президент США Джо Байден подтвердил, что 28 февраля отправился в больницу на плановый ежегодный медосмотр.

Он покинул Белый дом на вертолете, отправившись в военный госпиталь в пригороде Вашингтона.

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"Я собираюсь к Уолтеру Риду, чтобы пройти медицинский осмотр", — сообщил Байден журналистам перед вылетом.

Президент США, который баллотируется на второй срок, проходит плановый осмотр на фоне опасений по поводу его физической формы. Недавно в США разгорелся скандал из-за отчета спецпрокурора, который назвал Байдена "пожилым человеком с плохой памятью".

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