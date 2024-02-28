



Байден вновь отправился в больницу

Президент США Джо Байден подтвердил, что 28 февраля отправился в больницу на плановый ежегодный медосмотр.



Он покинул Белый дом на вертолете, отправившись в военный госпиталь в пригороде Вашингтона.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Я собираюсь к Уолтеру Риду, чтобы пройти медицинский осмотр", — сообщил Байден журналистам перед вылетом.



Президент США, который баллотируется на второй срок, проходит плановый осмотр на фоне опасений по поводу его физической формы. Недавно в США разгорелся скандал из-за отчета спецпрокурора, который назвал Байдена "пожилым человеком с плохой памятью".