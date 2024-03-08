



Байден: “В моей карьере мне говорили, что я слишком молод и слишком стар”

Президент США Джо Байден раскритиковал свой преклонный возраст в своем ежегодном обращении к Конгрессу “О положении нации”, отметив, что “за свою карьеру мне говорили, что я слишком молод, и также говорили, что я слишком стар”.



“Молод ли я или стар, я всегда знал, что остаётся стабильным, я понял главное - все должны быть равны. Мы так и не реализовали эту идею, но и не отошли от нее, и я не уйду от него, я настроен оптимистично”.



