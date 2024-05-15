



Гражданам Латвии выдали рекомендации на случай оккупации

Министерство обороны Латвии представило буклет "Что делать в случае войны" с советами о том, как действовать в условиях оккупации.

По данным Delfi, он состоит из 93 страниц.

Гражданам рассказали, как действовать во время обстрела, как вести себя в зоне боевых действий, как подготовиться к осаде и прочее

"Избегайте контактов с солдатами оккупационных сил и не подвергайте свою жизнь опасности провокационным поведением, например, открытой съемкой или фотографированием, прицелом из похожего на оружие предмета, публичным проявлением неповиновения", – сказано в рекомендациях.

Минобороны советует доверять только проверенной информации. Также гражданам посоветовали не сотрудничать с оккупационными силами, не позволять использовать себя как дополнительную рабочую силу при строительстве оборонительных объектов, соблюдать законодательство Латвии, а не оккупационные законы.