



Путин готов к переговорам по Украине, но сомневается в надежности гарантий

Россия периодически делает заявления о своей готовности говорить с Украиной, но "с учетом новых реалий". Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас "плохой момент" для этого и со своей стороны выражает готовность, но к долгой войне.



И вот снова РФ устами Владимира Путина заявила, что вроде бы и готова к мирным переговорам по Украине, но при этом камнем преткновения для их проведения называет "надежность" гарантий и якобы желание Запада "наказать" Москву.



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"Мы (РФ – ред.) хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта (войны – ред.) мирными средствами. И открыты для диалога по Украине, но это должны быть переговоры, которые учитывают интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы. Наряду с серьезным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. При этом это должны быть надежные гарантии", – заявил Владимир Путин в интервью китайскому информагентству Синьхуа, опубликованному в среду, 15 мая.



При этом российский правитель сразу же придумал новую проблему в вопросе переговоров.



"Главная проблема – это как раз надежность любых гарантий, потому что мы имеем дело с государствами, правящие круги которых отдают предпочтение мироустройству не на основе международного права, а "порядку, основанному на правилах", о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и какие, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает", – отметил Путин.



Как ранее сообщал Mignews, Владимир Путин похвалил предложения Китая по урегулированию войны, но посетовал, что они якобы "не находят поддержки ни в Украине, ни у ее западных покровителей".