



Байден в Конгрессе: "Мы не прогнемся перед Россией!"

Выступая перед Конгрессом США, президент Джо Байден сказал, обратившись к конгрессменам: “История смотрит на нас. Если США отвернутся, Украина и Европа будут в опасности и весь мир”.



"Украина не просит наших солдат. Ни одного солдата нет в Украине, и я решительно буду делать все, чтобы так и было", - сказал Джо Байден в обращении к Конгрессу



"Россия не остановится на Украине, но Киев взамен может остановить Москву. Украина может остановить Путина, если мы будем вместе с ней и дадим ей нужное оружие - и это все, что просит Украина".



Также Байден упрекнул Трампа за поддержку Путина. Мол, он сказал российскому лидеру, чтобы тот делал все, что хочет, а это ужасно и неприемлемо.



