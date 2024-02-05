



Байден призывает принять законопроект о границе, помощи Израилю и Украине

Президент США Джо Байден призывает сенаторов проголосовать за двухпартийный законопроект о национальной безопасности, представленный Сенатом.



Пакет стоимостью 118 миллиардов долларов объединяет политику по охране границ с военной помощью Украине, Израилю и другим союзникам США.



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Соглашение, по словам Байдена, "сделает нашу страну более безопасной, сделает нашу границу более защищенной, будет справедливо и гуманно относиться к людям, сохраняя легальную иммиграцию, что соответствует нашим национальным ценностям".



Сделка позволит США "продолжить нашу жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру, чтобы отстоять свободу Украины и поддержать ее способность защищаться от российской агрессии", - говорится в заявлении президента. "Если мы не остановим стремление Путина к власти и контролю в Украине, он не ограничится только Украиной, и цена для Америки возрастет", - добавил он.



Соглашение "также предоставляет Израилю все необходимое для защиты своего народа и самообороны от террористов ХАМАСа" и "жизненно важную гуманитарную помощь для палестинского народа".



"Я призываю Конгресс объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение. Пусть оно попадет ко мне на стол, чтобы я мог немедленно подписать его", - призывает он.

