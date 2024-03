Байден предложил Трампу посоревноваться и дал ему "фору"

Президент США Джо Байден предложил Дональду Трампу посоревноваться в игре в гольф.



Такое заявление он сделал на мероприятии по сбору средств.



Байдену припомнили, что тот никогда не выигрывал чемпионаты по гольфу, которые Трамп устраивает у себя в резиденции. В ответ кандидат в президенты от демократов отметил, что предлагал своему сопернику на предстоящих выборах сыграть еще в 2016 году.



"Дональд, мое предложение сыграть в гольф остается в силе. Я дам тебе фору в три удара, если ты сам будешь носить свою сумку", - пошутил Байден.

Donald, my offer to play golf still stands.



I’ll let you take three strokes off your game if you carry your own bag. pic.twitter.com/UAzOhwasFw