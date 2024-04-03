



Байден пообещал надавить на Израиль

Президент США Джо Байден обвинил Израиль в том, что государство якобы сделало недостаточно для защиты гражданского населения в Газе и волонтеров.



Американский лидер отметил, что конфликт между Израилем и ХАМАСом является одним из ужаснейших за последнее время, если считать количество жертв среди сотрудников гуманитарных миссий.



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"Это главная причина, почему распределение гуманитарной помощи в Газе было таким сложным - потому что Израиль не сделал достаточно для защиты гуманитарных сотрудников, которые отчаянно пытаются доставить необходимую помощь гражданскому населению", - возмутился Байден.



Он добавил, что будет давить на Израиль, чтобы государство делало больше для содействия оказанию гуманитарной помощи гражданским жителям региона.



"Мы настойчиво добиваемся немедленного прекращения огня в рамках соглашения об освобождении заложников. Моя команда в Каире сейчас работает над этим", - подчеркнул Байден.