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Байден поговорит с президентом Южной Кореи об Украине
26.04.2023 17:43 Алина Груднева

Байден поговорит с президентом Южной Кореи об Украине

Президент США Джо Байден намерен поговорить с президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем относительно помощи Украине.

По данным CNN, соответствующую информацию подтвердил представитель Белого Дома.

Уточняется, что Байден и Йоль отметят 70-летие союза между двумя странами. Они намерены обсудить тесные связи между США и Кореей, а также сотрудничество в разных сферах.
 
"В широком смысле ожидается, что война России против Украины станет ключевой темой для обсуждения", - сказано в заявлении.

Ранее Йоль сказал, что его страна может расширить свою поддержку Киеву, если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на мирных граждан.

 

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