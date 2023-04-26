



Байден поговорит с президентом Южной Кореи об Украине

Президент США Джо Байден намерен поговорить с президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем относительно помощи Украине.



По данным CNN, соответствующую информацию подтвердил представитель Белого Дома.



Уточняется, что Байден и Йоль отметят 70-летие союза между двумя странами. Они намерены обсудить тесные связи между США и Кореей, а также сотрудничество в разных сферах.



"В широком смысле ожидается, что война России против Украины станет ключевой темой для обсуждения", - сказано в заявлении.



Ранее Йоль сказал, что его страна может расширить свою поддержку Киеву, если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на мирных граждан.



