



Байден победил на праймериз в Южной Каролине

Праймериз в Южной Каролине дались Байдену легко. Президент США даже отметил, что “В 2020 году именно избиратели Южной Каролины доказали неправоту экспертов, вдохнули новую жизнь в нашу кампанию и направили нас на путь к победе на президентских выборах. Теперь, в 2024 году, народ Южной Каролины снова заговорил, и я не сомневаюсь, что вы направили нас на путь к тому, чтобы снова выиграть президентское кресло — и снова сделать Дональда Трампа проигравшим”.

South Carolina, thank you for everything. pic.twitter.com/AaPEHljet9 — Joe Biden (@JoeBiden) February 4, 2024

Стоит сказать, что Байден стремился выиграть предварительные выборы Демократической партии в Южной Каролине, завоевав штат, который он стремился занять первым в процессе выдвижения кандидатур своей партии Ведь именно этот штат помог ему возобновить его тогдашнюю борьбу в Белом доме.Байден обошел других перспективных демократов в избирательных бюллетенях Южной Каролины, включая представителя Миннесоты Дина Филлипса и писательницу Марианну Уильямсон. Его предвыборная кампания вложила значительные средства в повышение явки, что она рассматривала как тест-драйв своих усилий по мобилизации чернокожих избирателей, ключевого демократического блока, играющего центральную роль в шансах Байдена в вероятном ноябрьском матче-реванше против бывшего президента Дональда Трампа.Республиканцы Южной Каролины придут голосовать в этом месяце, но позже. А бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли надеется усилить здесь свою долгосрочную заявку против Трампа на выдвижение кандидатуры Республиканской партии.