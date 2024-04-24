



Байден: пакет помощи "сделает наш мир более защищенным от террористов и тиранов"

Президент США Джо Байден приветствует принятие Сенатом пакета финансирования военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, заявляя, что деньги американским союзникам выделяются в "критический момент» и посылают "миру сигнал о силе американского лидерства: мы решительно выступаем за демократию и свободу, против тирании и угнетения".



"Необходимость в этом настоятельная», - говорит он. "Для Украины, которая подвергается неослабевающим обстрелам со стороны России; для Израиля, который только что столкнулся с беспрецедентными атаками со стороны Ирана; для беженцев и тех, кто пострадал от конфликтов и стихийных бедствий по всему миру, включая Газу, Судан и Гаити; и для наших партнеров, стремящихся к безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе".



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"Этот важнейший закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищают себя от террористов вроде ХАМАСа и тиранов вроде Путина".

