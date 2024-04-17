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Байден обещает немедленно подписать законопроекты о помощи Украине и Израилю
17.04.2024 22:21 Mignews

Байден обещает немедленно подписать законопроекты о помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден выступил с заявлением относительно законопроектов, представленных спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, о помощи Украине, Израилю и Тайваню. В своем обращении американский лидер заверил, что после одобрения Конгрессом эти документы будут "немедленно подписаны".

Пресс-служба Белого дома опубликовала соответствующее заявление президента.

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Байден подчеркнул свою решительную, твердую поддержку инициативы спикера Палаты представителей по оказанию помощи Украине и Израилю, а также предоставлению гуманитарной помощи палестинцам в Секторе Газа и укреплению стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Президент напомнил о том, что Израиль стал объектом беспрецедентных атак со стороны Ирана, а Украина сталкивается с продолжающимися обстрелами со стороны РФ, которые за последний месяц резко усилились.

"Палата представителей должна принять этот пакет на этой неделе, а Сенат должен быстро последовать ее примеру. Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать сигнал всему миру: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха", – добавил глава американского государства.

Как сообщал Mignews, контролируемая республиканцами Палата представителей США обнародовала текст трех законопроектов, предусматривающих дополнительную помощь Израилю, Украине и Тайваню, хотя шансы принятия этих законопроектов остаются пока непонятными. Впрочем, спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон подтвердил намерения провести финальное голосование по внесенным законопроектам до вечера субботы, 20 апреля.

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