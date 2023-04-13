



Байден об утечке документов Пентагона: приближаемся к раскрытию дела

Министерство юстиции и разведка Соединенных Штатов ведут масштабное расследование по утечке секретных документов из Пентагона.



Об этом заявил президент США Джо Байден во время визита в Ирландию, пишет репортер Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.



"Минюст США и разведсообщество ведут полномасштабное расследование утечки материалов Пентагона, приближаются к раскрытию дела", - заявил Байден.



Он также отметил, что его больше беспокоит факт утечки документов, а не их содержание.



