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Байден об утечке документов Пентагона: приближаемся к раскрытию дела
13.04.2023 16:26 Ирина Демьянова

Байден об утечке документов Пентагона: приближаемся к раскрытию дела

Министерство юстиции и разведка Соединенных Штатов ведут масштабное расследование по утечке секретных документов из Пентагона.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время визита в Ирландию, пишет репортер Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.

"Минюст США и разведсообщество ведут полномасштабное расследование утечки материалов Пентагона, приближаются к раскрытию дела", - заявил Байден.

Он также отметил, что его больше беспокоит факт утечки документов, а не их содержание.

 

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