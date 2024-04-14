



Байден об атаке Ирана: привержен обеспечению безопасности Израиля



Президент США Джо Байден завершил в Овальном кабинете экстренное совещание по поводу эскалации на Ближнем Востоке.



По итогам встречи он опубликовал пост в социальной сети Х.



"Я только что встретился со своей командой по национальной безопасности, чтобы получить обновленную информацию об иранском нападении на Израиль", - сказал Байден.



Американский лидер вновь заверил Израиль в "железной приверженности безопасности" Еврейского Государства от угроз со стороны Ирана и его прокси.



Ожидается, что в ближайшее время состоится его телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.