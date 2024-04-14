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Байден об атаке Ирана: привержен обеспечению безопасности Израиля
14.04.2024 03:01 Алина Груднева

Байден об атаке Ирана: привержен обеспечению безопасности Израиля


Президент США Джо Байден завершил в Овальном кабинете экстренное совещание по поводу эскалации на Ближнем Востоке.

По итогам встречи он опубликовал пост в социальной сети Х.

"Я только что встретился со своей командой по национальной безопасности, чтобы получить обновленную информацию об иранском нападении на Израиль", - сказал Байден.

Американский лидер вновь заверил Израиль в "железной приверженности безопасности" Еврейского Государства от угроз со стороны Ирана и его прокси.

Ожидается, что в ближайшее время состоится его телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

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