Байден об атаке Ирана: привержен обеспечению безопасности Израиля
Президент США Джо Байден завершил в Овальном кабинете экстренное совещание по поводу эскалации на Ближнем Востоке.
По итогам встречи он опубликовал пост в социальной сети Х.
"Я только что встретился со своей командой по национальной безопасности, чтобы получить обновленную информацию об иранском нападении на Израиль", - сказал Байден.
Американский лидер вновь заверил Израиль в "железной приверженности безопасности" Еврейского Государства от угроз со стороны Ирана и его прокси.
Ожидается, что в ближайшее время состоится его телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.