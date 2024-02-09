



Байден издал меморандум о военной помощи от США: в чем суть

Президент США Джо Байден издал меморандум национальной безопасности о гарантиях и ответственности в отношении предоставленных союзникам оборонных товаров и услуг.



Согласно пояснению Белого дома, указ требует от союзников, получающих военную помощь от США, предоставить "достоверные и надежные письменные гарантии" своей приверженности международному праву, включая защиту прав человека.



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Впервые от Госдепа и Пентагона, "с целью обеспечения значимого надзора", потребуется периодически предоставлять Конгрессу отчеты и письменные заверения иностранных правительств-получателей помощи о том, выполняются ли требования.



В тексте меморандума не упоминаются конкретные страны, но он был издан на фоне рассмотрения в Сенате законопроекта о военной помощи для Украины и Израиля, и на фоне нарастающих призывов сократить помощь Иерусалиму из-за наземной операции в Газе.



"Исполнительные департаменты и агентства США должны взаимодействовать с иностранными партнерами для обмена и изучения передового опыта по снижению вероятности жертв среди гражданского населения и реагирования на них, в том числе посредством соответствующего обучения и помощи", - сказано в меморандуме.