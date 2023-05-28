



Байден и Маккарти заключили предварительную сделку по потолку долга США

Президент США Джо Байден и Спикер Палаты представителей от республиканской партии Кевин Маккарти достигли предварительной договоренности о повышении потолка долга федерального правительства в размере 31,4 триллиона долларов, положив конец многомесячной тупиковой ситуации.



Однако сделка была описана в терминах, указывающих на то, что она не может быть окончательной и не полностью удовлетворяет обе стороны, что указывает на ожесточенный тон переговоров и трудный путь, который ей предстоит пройти через Конгресс, прежде чем у Соединенных Штатов закончатся деньги, чтобы погасить долги в начале июня.



"Некоторое время назад я разговаривал с президентом по телефону. После того, как он потерял время и месяцами отказывался вести переговоры, мы пришли к принципиальному соглашению, достойному американского народа", — написал Маккарти в Twitter.



Сделка повысит лимит долга на два года, ограничивая расходы в течение этого времени, и включает некоторые дополнительные требования к работе для программ для бедных.



Ранее в субботу вечером Байден и Маккарти провели 90-минутный телефонный разговор, чтобы обсудить сделку.



"Нам еще предстоит проделать большую работу сегодня вечером, чтобы закончить ее написание", — сказал Маккарти журналистам на Капитолийском холме.



Маккарти добавил, что рассчитывает закончить написание законопроекта в воскресенье, затем поговорить с Байденом и провести голосование по сделке в среду.



Сделка предотвратит экономически дестабилизирующий дефолт, если им удастся провести ее через Конгресс до того, как у Министерства финансов не хватит денег для покрытия всех своих обязательств, что, как оно предупредило в пятницу, произойдет, если потолок долга не будет поднят 5 июня.



Республиканцы, контролирующие Палату представителей, настаивают на резком сокращении расходов и других условий, включая новые требования к работе по некоторым программам пособий для американцев с низким доходом и изъятие средств из Налоговой службы США.



Они заявили, что хотят замедлить рост долга США, который сейчас примерно равен годовому объему производства экономики страны.



По словам источников, участники переговоров договорились ограничить дискреционные расходы, не связанные с обороной, на уровне 2023 года на один год и увеличить их на 1% в 2025 году.



Длительное противостояние напугало финансовые рынки, давя на акции и вынудив Соединенные Штаты платить рекордно высокие процентные ставки по некоторым продажам облигаций. Экономисты говорят, что дефолт повлечет за собой гораздо более тяжелые потери, вероятно, подтолкнув страну к рецессии, потряся мировую экономику и приведя к всплеску безработицы.



Байден приветствовал предварительное соглашение о повышении потолка долга страны в размере 31,4 триллиона долларов как "важный шаг вперед" и охарактеризовал его как компромисс, который, тем не менее, защищает ключевые приоритеты демократов.



"Соглашение представляет собой компромисс, а это означает, что не все получают то, что хотят. Это ответственность управления", — сказал он в своем заявлении.

