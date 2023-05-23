



Байден и Маккарти не договорились: соглашение о потолке долга не достигнуто

Президент Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти в понедельник не смогли прийти к соглашению о том, как поднять потолок госдолга США на 31,4 трлн долларов всего за 10 дней до возможного дефолта, который может подорвать экономику США, но пообещали продолжать диалог.



Президент-демократ и главный республиканец в Конгрессе изо всех сил пытались заключить сделку. Маккарти оказывает давление на Белый дом, чтобы тот согласился на сокращение расходов федерального бюджета, которое Байден считает "крайним", а президент продвигает новые налоги, которые отвергли республиканцы.



Однако обе стороны подчеркнули необходимость избежать дефолта с двухпартийной сделкой после встречи в понедельник вечером и дали понять, что в ближайшие дни они будут вести регулярные переговоры.



Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что переговорщики Белого дома возвращаются на Капитолийский холм в понедельник вечером, чтобы возобновить обсуждение, пишет Reuters.



"Мы еще раз подтвердили, что дефолт исключен, и единственный способ двигаться вперед — это добросовестно добиваться двухпартийного соглашения", — сказал Байден в заявлении после встречи, которую он назвал "продуктивной".



Маккарти сказал журналистам после более чем часового разговора с Байденом, что переговорщики "соберутся вместе и будут работать всю ночь", чтобы попытаться найти точки соприкосновения.



"Я верю, что мы все еще можем туда добраться", — сказал Маккарти.



По его словам, он не желает рассматривать план Байдена по сокращению дефицита за счет повышения налогов для богатых и закрытия налоговых лазеек для нефтяной и фармацевтической промышленности и сосредоточен на сокращении расходов в федеральном бюджете на 2024 год.



У демократов и республиканцев есть время до 1 июня, чтобы увеличить лимит займов правительства или спровоцировать беспрецедентный дефолт по долгам, который, как предупреждают экономисты, может привести к рецессии.



Министр финансов Джанет Йеллен в понедельник отрезвляюще напомнила о том, как мало времени осталось, заявив, что самой ранней предполагаемой датой дефолта остается 1 июня и что "весьма вероятно" то, что Казначейство не сможет выплатить все государственные обязательства к началу июня, если потолок долга не поднимется.

