



Байден и Конгресс достигли консенсуса относительно помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден и представители Конгресса США достигли консенсуса в вопросе предоставления помощи Украине и Израилю.



Об этом сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.



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Байден встретился с представителями обеих палат, чтобы обсудить этот вопрос. Шумер надеется, что уже на этой неделе удастся окончательно определиться с вопросом предоставления помощи обеим странам.



Он отметил, что лучший способ направить помощь Израилю и Украине - это принятие Палатой представителей одобренного Сенатом дополнительного закона о национальной безопасности, который включает помощь обеим странам.



Сенат принял пакет на сумму 95 миллиардов долларов в феврале, но спикер Палаты представителей Майк Джонсон не вынес его на голосование.



"Лучший способ помочь Израилю восстановить свою противоракетную оборону и противодействие беспилотникам – это немедленное принятие этого дополнения. Как я уже говорил, Израиль потратил около миллиарда долларов на свою оборону, и дополнение к закону о безопасности пополнит те средства противоракетной обороны и защиты от беспилотников, которые есть в системе "Стрела", системе "Праща Давида" и "Железном куполе", - заявил Шумер.



Напомним, что президент США провел видеоконференцию, на которой присутствовали лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис. Он настоял на том, что необходимо выделить помощь как можно скорее.