



Байден: договоренности по госдолгу США "очень близки"

Требования к работе для получателей федеральной продовольственной помощи стали последним камнем преткновения в переговорах о надвигающемся долговом кризисе, даже несмотря на то, что президент США Джо Байден заявил в пятницу, что сделка "очень близка", пишет The Times of Israel.



Оптимизм Байдена появился, когда крайний срок потенциально катастрофического дефолта был перенесен на 5 июня, и казалось, что переговоры между Белым домом и республиканцами о повышении потолка госдолга могут затянуться на еще одну разочаровывающую неделю. Обе стороны предположили, что одной из основных задержек является попытка Республиканской партии повысить требования к работе для получателей продовольственных талонов и других федеральных программ помощи, давняя цель республиканцев, против которой решительно выступали демократы.



Даже когда они приблизились к структуре расходов, каждая сторона, казалось, увязла в требованиях. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал предложения Республиканской партии "жестокими и бессмысленными" и сказал, что Байден и демократы будут выступать против них.



Член палаты представителей от штата Луизиана Гаррет Грейвс, один из переговорщиков спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, был прямолинеен, когда его спросили, могут ли республиканцы смягчиться по этому вопросу: "Черт возьми, нет ни единого шанса", — сказал он.



Более поздняя "X-дата", изложенная в письме министра финансов Джанет Йеллен, перенесла риск разрушительного дефолта на четыре дня по сравнению с предыдущей оценкой. Тем не менее, американцы и весь мир с тревогой наблюдали за балансированием на грани переговоров, которое могло погрузить экономику США в хаос и подорвать доверие мира к руководству страны.



Тем не менее Байден был оптимистичен, когда уезжал на выходные, посвященные Дню поминовения, в Кэмп-Дэвид, заявив: "Это очень близко, и я настроен оптимистично".



Когда республиканцы в Капитолии разговаривали с командой Байдена в Белом доме, президент сказал: "Идут переговоры. Я надеюсь, что сегодня вечером мы узнаем, сможем ли мы заключить сделку". Но сделка так и не состоялась.



В резком предупреждении Йеллен заявила, что неспособность действовать к новой дате "принесет серьезные трудности американским семьям, нанесет ущерб нашему глобальному лидерству и поставит под сомнение нашу способность защищать интересы нашей национальной безопасности".



Поскольку переговоры затянулись до поздней ночи, один из переговорщиков-республиканцев, член палаты представителей Патрик МакГенри, назвал комментарии Байдена "обнадеживающим знаком". Но он также предупредил, что все еще есть "щекотливые моменты", препятствующие окончательному соглашению.



