



Армейская авиация США приостановила полеты из-за двух смертельных аварий

Полеты всей армейской авиации США временно приостановлены ввиду двух летальных авиационных инцидентов, которые произошли в течение месяца. Об этом заявил начальник штаба армии США Джеймс Макконвиль, пишет NBC News.



"Безопасность наших авиаторов – приоритет, и приостановка полетов – важный шаг, который позволит убедиться в том, что мы делаем все возможное для недопущения инцидентов и защиты нашего личного состава", – заявил Маконвиль.



Отмечается, что запрет на полеты распространяется на всех армейских пилотов, кроме тех, кто выполняет критически важные миссии, и будет действовать до повторного прохождения ими обучения.



"При прекращении полетов мы сосредоточимся на безопасности и протоколах обучения, чтобы убедиться в наличии у наших пилотов и членов экипажа знаний, навыков и понимания для безопасного выполнения поставленных им задач", – подчеркнул начальник штаба армии США.



С конца марта в авариях армейских вертолетов погибли двенадцать американских военных. В четверг трое военных погибли и четвертый получил ранения, когда два вертолета столкнулись во время полета в Аляске.

Другая фатальная авария произошла 29 марта, когда девять военных погибли в результате падения военного вертолета в штате Кентукки. Обе аварии случились во время учений.