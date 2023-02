Арестован мужчина, проникший в ангар Борта номер один

Нарушитель, проникший в ангар Air Force One, арестован. Мужчина был быстро замечен охранником, который, который является жителем базы. Он выстрелил один раз в нарушителя и удерживал его до прибытия службы безопасности, чтобы арестовать его.



Личность мужчины не установлена, а мотив преступления не назван, сообщает Fox News.



Два самолета Air Force One находятся на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде вместе с другими президентскими самолетами.



"Мужчина получил несанкционированный доступ в жилую зону JBA. Один из жителей применил огнестрельное оружие, на место происшествия прибыли силы безопасности, которые задержали нарушителя, правоохранительные органы расследуют инцидент", - говорится в заявлении Объединенной базы Эндрюс в Твиттере.



Помимо Air Force One, в ангарах базы находится большой самолет "судного дня", который будет служить мобильным командным центром президента в случае серьезной катастрофы, сообщает Associated Press.



В настоящее время проводится расследование инцидента.