



Американская компания поможет Украине расследовать военные преступления России

Украина планирует использовать программное обеспечение от американского поставщика аналитических данных Palantir Technologies Inc. , предоставленное ей, чтобы помочь в судебном преследовании предполагаемых военных преступлений, совершенных Россией, сообщает Reuters.



Компания Palantir теперь работает с генеральной прокуратурой Украины, чтобы позволить следователям по всей Европе объединять и обрабатывать данные.



По словам представителя компании, программное обеспечение будет сочетать данные разведки и спутниковые снимки для создания карты улик, например, для установления близости российского оборудования к месту преступления или для сбора фотографий, которые украинцы загрузили в социальные сети.



Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что "анализ такого количества доказательств был бы практически невозможен без современных ИТ-решений".



Данные, которые будет обрабатывать программное обеспечение Palantir, относятся к заявлениям о предполагаемых убийствах, изнасилованиях, пытках и разрушениях, которые являются частью более чем 78 000 преступлений, зарегистрированных в Украине с момента вторжения России более года назад.



Успешное судебное преследование потребует от Украины пройти пересекающиеся судебные юрисдикции и предоставить доказательства, несмотря на часто ограниченный доступ к подозреваемым или местам преступления. Страна использует технологии для решения этой задачи.



Palantir не будет взимать плату за расследование военных преступлений



Palantir заявила, что ее технология позволит следователям получить доступ к разрозненным данным, работая над предотвращением фальсификации улик.



Компания из Денвера, которая два десятилетия назад начала помогать разведывательным службам США, недавно отчиталась о первом прибыльном квартале.



По словам представителя компании, партнерство с украинской прокуратурой будет сосредоточено на предполагаемых преступлениях агрессии, совершенных российскими властями и военными, и на заявлениях о систематических нападениях на украинский народ.