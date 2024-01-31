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Американец обезглавил отца и призывал к насилию в отношении властей США
31.01.2024 10:51 Алина Груднева

Американец обезглавил отца и призывал к насилию в отношении властей США

В США мужчина арестован по подозрению в жестоком убийстве, совершенном на камеру.

Его задержали после того, как он провел стрим в YouTube, в ходе которого держал в руках голову, предположительно, его отца.

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В начале 14,5-минутного ролика мужчина призвал американских патриотов взяться за оружие. После этого он взял в руки нечто, похожее на голову, и сказал, что она принадлежит его отцу, который теперь "горит в аду как предатель своей страны".

Подозреваемый выступал с политической речью против властей США. Он призвал арестовать Джо Байдена и применить насилие в отношении госслужащих. Мужчина задержан 30 января в Пенсильвании примерно в двух часах езды от его дома, где полиция обнаружила в ванной тело без головы, которое принадлежало мужчине лет 60-ти.

По данным полиции, подозреваемого зовут Джастин Мон. Именно под таким именем было опубликовано видео с отрубленной головой. Ролик был удален из-за нарушения политики YouTube.

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