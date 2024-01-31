



Американец обезглавил отца и призывал к насилию в отношении властей США

В США мужчина арестован по подозрению в жестоком убийстве, совершенном на камеру.



Его задержали после того, как он провел стрим в YouTube, в ходе которого держал в руках голову, предположительно, его отца.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В начале 14,5-минутного ролика мужчина призвал американских патриотов взяться за оружие. После этого он взял в руки нечто, похожее на голову, и сказал, что она принадлежит его отцу, который теперь "горит в аду как предатель своей страны".



Подозреваемый выступал с политической речью против властей США. Он призвал арестовать Джо Байдена и применить насилие в отношении госслужащих. Мужчина задержан 30 января в Пенсильвании примерно в двух часах езды от его дома, где полиция обнаружила в ванной тело без головы, которое принадлежало мужчине лет 60-ти.



По данным полиции, подозреваемого зовут Джастин Мон. Именно под таким именем было опубликовано видео с отрубленной головой. Ролик был удален из-за нарушения политики YouTube.