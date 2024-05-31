



Адвокат Трампа сказал, что в скором времени подаст апелляцию

Адвокат Дональда Трампа Тодд Бланш говорит, что магнат недвижимости будет обжаловать обвинительный приговор после того, как станет первым бывшим президентом США, когда-либо осужденным за преступление в ходе судебного разбирательства по делу о тайных деньгах.



Бланш указывает в эфире CNN, что Трамп будет продвигать ходатайства после суда, и "если это не принесет успеха, то, как только мы сможем подать апелляцию, мы подадим апелляцию. А процесс в Нью-Йорке заключается в вынесении приговора, а затем мы оттуда подаем апелляцию".



