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Адвокат Трампа сказал, что в скором времени подаст апелляцию
31.05.2024 07:45 MIGnews.com

Адвокат Трампа сказал, что в скором времени подаст апелляцию

Адвокат Дональда Трампа Тодд Бланш говорит, что магнат недвижимости будет обжаловать обвинительный приговор после того, как станет первым бывшим президентом США, когда-либо осужденным за преступление в ходе судебного разбирательства по делу о тайных деньгах.

Бланш указывает в эфире CNN, что Трамп будет продвигать ходатайства после суда, и "если это не принесет успеха, то, как только мы сможем подать апелляцию, мы подадим апелляцию. А процесс в Нью-Йорке заключается в вынесении приговора, а затем мы оттуда подаем апелляцию".

 

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