



Администрация Байдена попросит Конгресс одобрить продажу Турции F-16

Администрация Байдена готовится попросить Конгресс одобрить продажу 40 истребителей F-16 Турции.



В случае одобрения продажа станет одной из крупнейших продаж оружия за последние годы, сообщает CNN.



Пока неясно, когда администрация планирует направить официальный запрос Конгрессу, как того требует закон для зарубежных военных продаж. Но в четверг вечером администрация направила неофициальные уведомления о предполагаемой продаже в комитеты Палаты представителей по иностранным делам и Сената по международным отношениям, начав процесс рассмотрения комитетом, сообщили источники.