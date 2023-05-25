



Администрация Байдена обнародовала стратегию борьбы с антисемитизмом

Президент США Джо Байден обнародовал беспрецедентно широкую стратегию борьбы с антисемитизмом в четверг утром по местному времени, запустив план, который разрабатывался в течение нескольких месяцев и вызвал дебаты среди еврейских организаций, сообщает jpost.



60-страничная Национальная стратегия борьбы с антисемитизмом была анонсирована в виде видеопрезентации и прямой беседы между двумя ее создателями — Сьюзан Райс, главным советником Байдена по внутренней политике, и Дугом Эмхоффом, который является первым евреем, супругом американского вице-президента.



Также в прямом эфире участвовали советник по национальной безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл и посол Дебора Липштадт, специальный посланник по мониторингу и борьбе с антисемитизмом.



Байден, который, как сообщается, не присутствовал на презентации, но был представлен в записанном сообщении, назвал план "самой амбициозной и масштабной" правительственной инициативой по борьбе с антисемитизмом, которая включает 100 новых действий, которые администрация предпримет для повышения осведомленности об антисемитизме и его угрозе американской демократии, защиты еврейских общин, обращения вспять нормализации антисемитизма и укрепления межобщинной солидарности.



По словам Райс, 85% американцев верят по крайней мере одному антисемитскому стереотипу, назвав статистику "неприемлемой".



Райс, которая собирается уйти с поста советника президента по внутренней политике в пятницу, сказала, что ее прощальная просьба заключается в том, чтобы каждый делал все возможное в своих сообществах, школах, общежитиях, молитвенных домах и на рабочих местах для противодействия антисемитизму.



Источник, с которым консультировались по поводу антисемитской стратегии, сказал, что администрация изначально надеялась запустить стратегию, которая находится в разработке с декабря, на мероприятии "Месяц еврейского американского наследия" на прошлой неделе в Белом доме. Но это было отложено из-за опасений лидеров еврейской общины по поводу определения термина "антисемитизм".



План будет охватывать "рабочее определение" антисемитизма, предложенное в последние годы Международным альянсом памяти жертв Холокоста, чьи примеры антисемитизма включают использование "двойных стандартов" при критике Израиля и называние его "расистским усилием".



Председатель Еврейских федераций Северной Америки Джули Платт высоко оценила усилия Байдена по борьбе с антисемитизмом.





