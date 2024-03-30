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50 Cent обвинен в изнасиловании
30.03.2024 00:30 MIGnews.com

50 Cent обвинен в изнасиловании

Певец подал документы на получение опеки над своим сыном, но бывшая девушка известного американского рэпера 50 Cent Дафна Джой обвинила его в изнасиловании и физическом насилии. 

Об этом пишет издание Page Six.

"Я устала защищать нашего сына, которого ты не заслужил. Давай поговорим о твоих действиях, связанных с изнасилованием и физическим насилием надо мной. Ты разрушил последнюю надежду сохранить нашу семью и себя как отца", - сказала Джой.

У 50-Cent и Джой есть совместный сын Сир, мальчику 11 лет.

Дафна добавила, что он "навсегда этими последними и ложными заявлениями против меня разрушил последнюю надежду, которую я имела на тебя, как на отца, сохранить нашу семью".

"Последние лживые и безосновательные обвинения Дафны Джой явно стали ответом на мое решение добиваться единоличной опеки над сыном. Мой сын Сир является моим приоритетом, и удерживать его в безопасной среде - это моя единственная цель сейчас", - отметил представитель рэпера.

 

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