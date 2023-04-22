



48 военачальников призывают США вооружить Израиль против ядерной угрозы Ирана

Через месяц после публикации Еврейским институтом национальной безопасности Америки (JINSA) письмо, подписанное 44 отставными генералами и адмиралами США, в котором содержится призыв к Соединенным Штатам вооружить Израиль против угрозы ядерного Ирана, организация переиздала текст с четырьмя новыми подписавшимися сторонами.



"Чтобы противостоять этой насущной первоочередной угрозе, Соединенные Штаты должны немедленно предоставить Израилю современное оружие, необходимое для сдерживания и предотвращения ядерной угрозы Ирана", - говорится в обновленном письме.



18 апреля, в День памяти жертв Холокоста в Израиле, президент Ирана Эбрагим Раиси заявил о своем желании "разрушить Хайфу и Тель-Авив", если Израиль предпримет даже "самые незначительные действия" против исламского режима.

