Новости » Новости США
48 военачальников призывают США вооружить Израиль против ядерной угрозы Ирана
22.04.2023 10:17 Евгения Маркова

48 военачальников призывают США вооружить Израиль против ядерной угрозы Ирана

Через месяц после публикации Еврейским институтом национальной безопасности Америки (JINSA) письмо, подписанное 44 отставными генералами и адмиралами США, в котором содержится призыв к Соединенным Штатам вооружить Израиль против угрозы ядерного Ирана, организация переиздала текст с четырьмя новыми подписавшимися сторонами.

"Чтобы противостоять этой насущной первоочередной угрозе, Соединенные Штаты должны немедленно предоставить Израилю современное оружие, необходимое для сдерживания и предотвращения ядерной угрозы Ирана", - говорится в обновленном письме.

18 апреля, в День памяти жертв Холокоста в Израиле, президент Ирана Эбрагим Раиси заявил о своем желании "разрушить Хайфу и Тель-Авив", если Израиль предпримет даже "самые незначительные действия" против исламского режима.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы