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4 из 5 американцев считают, что Байден слишком стар, чтобы быть президентом
13.02.2024 15:11 Катя Шульц

4 из 5 американцев считают, что Байден слишком стар, чтобы быть президентом

Информационное агентство Reuters и социологическая компания Ipsos провели опрос в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре и установили, что бывший президент Дональд Трамп пользуется поддержкой примерно 37% американцев по сравнению с 34% их поддержки действующего президента Джо Байдена.

Кроме того, опрос показывает, что каждый четвертый республиканец и около половины всех респондентов не будут голосовать за Трампа, если его признают виновным в преступлениях.

Опрос также показывает, что четверо из пяти респондентов считают, что Байден слишком стар, чтобы занимать пост президента.

В опросе приняли участие 1237 человека.

 

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