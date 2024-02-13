



4 из 5 американцев считают, что Байден слишком стар, чтобы быть президентом

Информационное агентство Reuters и социологическая компания Ipsos провели опрос в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре и установили, что бывший президент Дональд Трамп пользуется поддержкой примерно 37% американцев по сравнению с 34% их поддержки действующего президента Джо Байдена.



Кроме того, опрос показывает, что каждый четвертый республиканец и около половины всех респондентов не будут голосовать за Трампа, если его признают виновным в преступлениях.



Опрос также показывает, что четверо из пяти респондентов считают, что Байден слишком стар, чтобы занимать пост президента.



В опросе приняли участие 1237 человека.



