



Заммэра Ашдода Шимон Кацнельсон подал на 14-й канал иск за клевету

Адвокаты заместителя мэра Ашдода Шимона Кацнельсона (адвокатский офис "Арнон, Тадмор-Леви") направили 14-му каналу израильского телевидения иск за клевету. Сумма иска составляет четверть миллиона шекелей.



На прошлой неделе на канале в программе Боаза Голана прошел сюжет, в котором Шимон Кацнельсон был представлен как человек, занимающийся миссионерской деятельностью по обращению евреев в христианство. Для всех, кто знает Кацнельсона, не было никаких сомнений, что речь идет о сфабрикованной оскорбительной лжи.



По правилам журналистской этики, обвинения такого рода и вообще любое упоминание человека в прессе в отрицательном контексте должно сопровождаться ответом самого упоминаемого. Но программа не обращалась к Кацнельсону за ответом. По словам адвоката, речь идет о попытке накануне муниципальных выборов подорвать общественное доверие к Кацнельсону как заммэра города и главе крупнейшей в горсовете фракции "Единый Ашдод".



Адвокаты Кацнельсона подали иск на ведущего программы Боаза Голана и на Шломо Ризеля из организации "Яд ле-Ахим", участвовавшего в программе. Адвокаты требуют немедленно убрать сюжет из интернет-сайта канала, принести публичные извинения за ложные обвинения в течение 48 часов, и выплатить иск за клевету и порочащую информацию на сумму 250 000 шекелей.



"Шимон Кацнельсон родился и вырос в еврейской сионистской семьи, репатриировался в Израиль из Украины в 1973 году, воевал в трех войнах Израиля, занимал важные государственные посты и всю жизнь занимался общественной деятельностью, - говорится в иске. – Он поражен дикими обвинениями в свой адрес. Это оскорбительная ложь, цель которой – унизить человека и навредить его доброму имени".



Речь в сюжете шла о здании амуты "Бейт Илель" в промзоне города. Амута работает в Ашдоде с 2004 года. Члены амуты, в свою очередь, заявляют о преднамеренном преследовании со стороны должностных лиц муниципалитета (амуте не выдавали документ о завершении ремонтных работ, проведенных в здании в прошлом году, и таким образом, тормозили их деятельность).



По информации сайта "Ашдоди", заммэра города адвокат Эли Нахт пожаловался, что документ об окончании ремонтных работ был выдан незаконно его политическим соперником, заммэра города Шимоном Кацнельсоном. К Нахту присоединился глава ШАС, заммэра города Ави Амсалем, который призвал к прекращению работы амуты – на том основании, что у нее нет соответствующего разрешения на его эксплуатацию.



Кацнельсон, со своей стороны, полностью отверг претензии и заявил, что все было сделано по закону. Амута, которая работает с репатриантами бывшего Советского Союза, помогает пожилым людям, пережившим Холокост, новым репатриантам, неполным семьям, беженцам, которые приехали в город после начала войны между Россией и Украиной.









