



Всегда есть место празднику: 4 эффектных образа для летних вечеринок

Летом всегда найдется повод выгулять новый вечерний наряд. Израильский дом моды Crazy Line представляет специальную коллекцию для торжеств. Какая одежда подчеркнет женственность, будет выглядеть соблазнительно и подойдет для летней жары?



Хорошим выбором, чтобы повеселиться на летнем празднике, станет комплект из топа с открытыми плечами и прямых брюк. Соблазнительно оголенная линия плеч, струящаяся ткань, почти все скрывающая, но намекающая на большее – такое сочетание выглядит эффектным и даже в чем-то роковым.



Многослойность, полупрозрачность и свободный крой этим летом в тренде. Смотрится выразительно, движений не сковывает и отлично подходит для теплой погоды. Даже душный вечер не испортит настроения. Добавьте к образу лаконичные украшения, изящные аксессуары, томный взгляд – и вы произведете именно то впечатление, на которое рассчитываете.

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Цветы, цветы, цветы – пусть их будет много, ведь это самый женственный из принтов. А женственность остается главным летним трендом. Чудесное начало нежному романтичному аутфиту положит свободное белое платье, покрытое яркими цветами. Вы полюбите эту модель Crazy Line из легкого материала с цветочным принтом.

Сдержанный классический фасон и рисунок, полный жизни и энергии, уравновешивают друг друга и составляют гармоничный дуэт. Стильное, удобное, с громкой нотой кокетства, платье завоюет ваше сердце и подойдет для любого выхода: от посиделок с подругами до званого вечера.

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В летнем гардеробе каждой женщины должно быть хотя бы одно элегантное черное платье. Оно первым придет на помощь, когда повод возникнет неожиданно и не оставит времени на сборы. Роскошная модель необычного асимметричного фасона – модный образец изящества и сексуальности одновременно. Этот маленький штрих придает ему шарм и невероятную женственность.

Черный цвет и оригинальный силуэт делают комплимент фигуре. В образ с этим платьем прекрасно впишутся лодочки, впрочем, как и любая обувь на высоком каблуке. Вы будете чувствовать себя привлекательной, и шансов уйти с праздника незамеченной просто не останется.

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Однотонное платье простого фасона – как чистый холст художника, на котором можно изобразить что угодно. Разноцветные аксессуары, украшения, обувь способны менять образ до неузнаваемости. Белое платье из летней коллекции Crazy Line идеально для модного холста, ведь белый великолепно сочетается практически со всеми цветами, а, кроме того, он сам по себе всегда выглядит немного торжественно. Если вы любительница классики, то можно комбинировать его с нейтральным бежевым, жизнерадостным желтым, насыщенным красным или королевским синим. Розовый или фиолетовый придадут романтичности, а если добавить элементы серебристого или изумрудного оттенка, то образ станет немного мистическим.



Сегодня компания Crazy Line является одним из ведущих Домов моды в Израиле, который насчитывает 90 филиалов по всей стране. Модная одежда Crazy Line ориентирована на избранную аудиторию преуспевающих молодых женщин.



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