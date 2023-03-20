



Весенняя коллекция Crazy Line: шесть образов от стилиста Кати Привен

Мода последних сезонов все больший акцент делает на яркие насыщенные оттенки и эффектные цветовые сочетания. Персональный стилист Катя Привен составила несколько трендовых образов из моделей новой весенней коллекции Crazy Line, и рассказала о модных оттенках и психологии цвета.

Образ в розовых тонах

«Классическое значение розового цвета - женственность, очарование, чувственность, романтика. В современной трактовке - это новый power color. Женщина в розовом, это женщина сильная, независимая, уверенная в себе, и при этом ранимая. Одним словом, женщина, разрывающая шаблоны.Для первого комплекта я выбрала розовый цвет. Такой образ зрительно будет вытягивать и стройнить силуэт, поскольку в основе лежит единый цветовой столб и нет элементов, которые зрительно режут фигуру. Ремень лишь подчеркивает талию.В таких комплектах я рекомендую миксовать фактуры, чтобы образ выглядел интереснее. В нашем случае я выбрала топ из структурированной ткани и брюки из гладкой костюмной ткани. Смешение стилей – спортивного и элегантного сделало образ сложнее, в хорошем смысле слова, и комфортнее.Этот образ из каждодневного легко трансформируется в элегантный: достаточно дополнить его белой базовой рубашкой и поменять обувь на туфли на каблуке. Топ в этом образе используется в виде жилета».

Кэжуальный образ

«Зеленый - цвет спокойствия, умиротворения, символизирует открытость к общению, сотрудничеству. Дает сигнал подсознанию «я свой».Фиолетовый - цвет мистики, творчества, загадочности. Создает впечатление глубокой, духовной личности. Цвет драмы.Когда в одном образе мы сочетаем базовые вещи (в нашем случае это прямые джинсы и льняная рубашка), мы делаем акцент на стилистических приемах. Я рекомендую подоткнуть одну сторону рубашки, чтобы подчеркнуть талию и подсобрать объем, а вторую сторону оставить навыпуск для создания асимметрии. Чтобы открыть запястье и облегчить силуэт, подкатите слегка рукава.В прохладную погоду, вторым слоем можно надеть куртку, тем самым вы зрительно вытянете силуэт».

Вестерн стиль

«Желтый в образах транслирует активность, позитив, предприимчивость, открытость. Люди в желтом уверены в своих силах и умеют игнорировать проблемы и неудачи.За основу этого образа я взяла льняное платье-рубашку. В сочетании с ремнем и сапогами-казаками получается образ в стиле кантри. Чтобы адаптировать его к городской жизни, дополнила look минималистичной сумкой из экокожи.Вообще, на мой взгляд, удлиненное платье-рубашка универсальная вещь в гардеробе и она просто незаменима в израильском климате. Его можно носить не только, как платье, но и использовать как летний тренч, тем самым создавая модную стилизацию платье + брюки».

Праздничный образ в нежно-голубых оттенках

«Голубой ассоциируется с гармонией, чистотой. Символизирует интеллект, трезвость ума, искренность, уравновешенность, тактичность, воспитанность. Человек одетый в одежду голубых оттенков создает вокруг себя доверительную и комфортную атмосферу.За основу праздничного монохромного комплекта я взяла брючный костюм нежно голубого цвета и блузу более темного оттенка. Такой образ выглядит стильно за счет игры оттенков, и, кстати, градус стиля повышает модная модель жакета без лацканов. Кстати, в весенней коллекции Crazy Line костюмам уделено много внимания, здесь есть самые разнообразные комплекты множества трендовых цветов».

Модный карго

«Черный очень содержательный цвет, который привлекает к себе внимание. Его часто любят интровертные экстраверты. Люди, артистичные на сцене, любящие внимание, при этом застенчивые в жизни. Или те, кто реализуются на дистанции, без прямого контакта с аудиторией. Например, через соцсети.Но отбросим психологию, для многих черный – это понятный, формальный цвет, который легко сочетается с другими и функционален в гардеробе.В нашем трендовом образе черная футболка сочетается с брюками карго. Чтобы увести наш образ от чисто спортивного в кэжуальный, рекомендую сочетать этот look с лоферами и хлопковым жакетом прямого кроя».

Белый на каждый день

«Белый имеет двойственное значение. С одной стороны это «воздушный» цвет. Цвет праздника, чистоты, роскоши, легкости и безупречности. Выбирают его уверенные в себе люди, желающие оказаться в центре внимания. С другой стороны, переизбыток белого может утомлять и вызвать ощущение холода, пустоты, одиночества.Последний наш образ снова в стиле спорт-кэжуал, однако на этот раз, в сочетании с юбкой. За основу берем привычное и простое черно-белое сочетание. А акцент сделаем на стилизации, в нашем случае, это многослойность и заправленная рубашка с расстегнутыми пуговицами».

О бренде Crazy Line

Весенняя коллекция Crazy Line яркая, многоцветная, стильная, в этом сезоне дизайнеры ставят главный акцент на актуальную женственность и элегантность с легкими нотками гламура.При создании коллекций Дома моды Crazy Line, дизайнеры из года в год стремятся соблюдать идеальный баланс стиля и удобства и создают одежду, которая отвечает последним веяниям моды, выглядит элегантно и женственно. Ее отличает особый европейский шик и отличное качество.Мода Crazy Line рассчитана на настоящих женщин с разными типами фигур, с разными особенностями телосложения, разных размеров и объемов, которым хочется чтоб их look был актуальным и женственным.Сегодня компания Crazy Line является одним из ведущих Домов моды в Израиле, который насчитывает 90 филиалов по всей стране. Модная одежда Crazy Line ориентирована на избранную аудиторию преуспевающих молодых женщин.