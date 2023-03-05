



Весенняя чувственность: в преддверии 8 марта новая коллекция Jack Kuba

Весна – это повод раскрыть свою женственность по-новому: коллекция элитного нижнего белья Jack Kuba прекрасна и чувственна, она точно отражает весеннее настроение. Тонкое просвечивающее кружево, точеные линии силуэтов, мягкие ткани, нежно окутывающие тело, непревзойденное качество в сочетании с нежной романтикой, обрамленной кружевами. Благодаря особой технике создания белья, все модели необычайно комфортны.



Весенняя мода выводит на первый план роскошь, обилие деталей, сложный декор, эротичные фасоны и гламур. Среди цветов, разумеется по-прежнему лидирует черный, однако, в этом сезоне есть место и для других доминирующих расцветок: желтого, хаки, бордового, синего. И, несомненно, в моде на нижнее белье всегда есть место мягким оттенкам и тонам пастельной палитры.



В тренде пикантная прозрачность: ажурные узоры, элегантная сеточка, чувственная вышивка на просвечивающей ткани. Немного вызывающе и беззастенчиво шикарно. Совсем немного кружев и атласа чудесным образом создают вокруг женщины ауру загадочности, чувственности и сексуальности.

Выбор нижнего белья – это не просто очередная покупка, это своего рода сакральное действо, ведь от того, какое белье мы наденем утром, во многом будет зависеть то, как сложится наш день. Шикарное белье не только меняет внутреннее состояние, но способно изменять и некоторые жизненные события. В первую очередь потому, что оно дает стимул хорошо выглядеть - стильно одеться, эффектно накраситься, сделать укладку. А как результат повышается настроение, из неоткуда появляются новые силы и горы сворачиваются без особого напряжения.



Французский лоск, удивительно прочувствованная, тонкая аристократичность и новаторская смелость отличает неповторимый стиль коллекций от Jack Kuba. Это haute couture - высокая мода нижнего белья. Сексапильное и неощутимое на теле белье из новой коллекции Jack Kuba, прибавляет к ощущениям собственной хрупкости и уверенности миллион процентов. Эта коллекция станет идеальной составляющей вашего гардероба.



Филиалы сети расположены по всей стране: в Ашдод в ТЦ «Стар»; в Беэр-Шеве ТЦ «Гранд Каньон»; в Ришон ле-Ционе ТЦ «Захав»; в Хайфе в ТЦ «Кастра», «Синемоль» и «Хуцот ха-Мифрац»; в Тель-Авиве на ул. Ха-Меред 29, ТЦ «Ган ха-Ир», ТЦ «Рамат Авив» и на Кикар ха-Медина; в Натании ТЦ «Ир ямим»; в Ашкелоне в ТЦ «Пауэр Сентер», а так же в других городах. Вы можете найти ближайший к вам филиал по ссылке: https://jack-kuba.co.il/



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