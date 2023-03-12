



В Медицинском центре “Меир” открылась уникальная клиника для больных Паркинсоном

Хорошие новости для пациентов с болезнью Паркинсона: в Медицинском центре “Меир” из группы “Клалит” открылась многопрофильная клиника, специализирующаяся на двигательных расстройствах. Это уникальная клиническая модель в Израиле. При каждом посещении пациенты будут получать помощь и лечение от многопрофильной профессиональной команды, которая примет пациента в ходе одного централизованного визита вместо нескольких посещений каждого специалиста в разное время для индивидуального осмотра.



Болезнь Паркинсона — хроническое дегенеративное неврологическое заболевание, проявляющееся разнообразными симптомами, связанными с двигательной и другими системами. Двигательные расстройства включают тремор, скованность, общую медлительность и нарушение походки, неустойчивость вплоть до падения. Кроме того, может возникать поражение других систем, приводящее к изменениям настроения, в основном к депрессии и тревоге, снижению когнитивных функций, нарушениям речи и глотания, запорам, отсутствию контроля над мочеиспусканием и нарушениям качества сна.



Ввиду большого разнообразия симптомов значительная часть пациентов нуждается в лечении многопрофильной бригады, включающей невролога, специализирующегося на двигательных расстройствах, физиотерапевта, трудотерапевта, логопеда, социального работника и диетолога. Лечение под наблюдением команды терапевтов позволяет оптимально решать все проблемы, вызванные болезнью.



Лечение заболевания включает лекарственные и немедикаментозные способы, корректирующие симптомы заболевания и улучшающие качество жизни больного.



“Необходимость обследования и оценки пациентов большим количеством медицинского персонала усложняет им жизнь, особенно тем, кто страдает от затрудненной подвижности. В результате пациенты не проводят рекомендуемые проверки, что влияет на эффективность лечения”, — поясняют доктор Меир Кестенбаум, заведующий клиникой двигательных расстройств, и доктор Нирит Лев, заведующая неврологическим отделением медицинского центра “Меир” из группы “Клалит”. “В рамках клиники двигательных расстройств в больнице “Меир” мы открываем новую услугу централизованного лечения многопрофильной командой”.



Услуга включает 8 еженедельных встреч продолжительностью около 4,5 часов, во время которых пациент будет осмотрен неврологом, встретится с медсестрой клиники двигательных расстройств, а также будет обследован физиотерапевтом, логопедом и трудотерапевтом для оценки и лечения двигательных, когнитивных и функциональных расстройств речи и глотания.



“Благодаря непрерывной и всесторонней оценке и лечению многопрофильной командой можно будет улучшить и адаптировать лечение к индивидуальным потребностям пациента лучше, чем при отдельной оценке каждого конкретного медицинского работника”, — объясняют доктор Кестенбаум и доктор Лев. “Пациент также получит инструменты для борьбы с болезнью в виде упражнений и рекомендаций по адаптации дома к текущей стадии заболевания. Кроме того, такая модель работы клиники существенно увеличивает комфорт пациента и членов его семьи, которым нужно будет только один раз прийти в клинику вместо нескольких визитов к разным специалистам в разное время”.



Авнер Шабтай, старший координатор неврологического направления в системе физиотерапии, добавляет: “Физиотерапия является неотъемлемой частью комплексного лечения в отделении болезни Паркинсона и призвана помочь справиться с двигательными ограничениями болезни — медлительностью, скованностью и стагнацией при ходьбе, а также улучшить повседневную функциональность пациента”.





Услуга будет оказана пациентам всех больничных касс с диагнозом “болезнь Паркинсона“ после того, как они хотя бы один раз прошли обследование в клинике двигательных расстройств в больнице Меир. Эта модель лечения с использованием многопрофильной команды в рамках централизованного визита не существует в Израиле и является неотъемлемой частью постоянного стремления медицинского центра обеспечить комплексного лечения с индивидуальным подходом к различным медицинским проблемам пациента. Ожидается, что эта услуга поможет уменьшить осложнения заболевания, в том числе снизить количество падений, переломов, госпитализаций, осложнений нарушений глотания, осложнений снижения когнитивных функций и т. д.

