



V Events – дом, где праздник

Что такое V Events? Это новое место на карте Тель-Авива, новый комплекс для проведения торжеств и различных мероприятий, расположенный в самом сердце Тель-Авива.



Все, кто не любит звать много гостей домой, а иногда бывают случаи, когда домой и не позовешь столько людей, сколько хочется – не каждый дом выдержит нашествие ста человек, – знают, как важно выбрать место, где можно организовать праздник.



Создатели V Events уверены, что залов для торжеств много не бывает, тем более таких, где есть все необходимое, и не надо заказывать кейтеринг, обслуживание и другие сопутствующие детали. Поэтому концепция сразу подразумевала one stop shop. То есть место, где праздник можно организовать с нуля и под ключ.



Зал V Events расположен на знаменитой тель-авивской набережной и рассчитан на 50-120 гостей. Оформлено помещение изящно, в легком средиземноморском стиле, и может трансформироваться и принимать любой облик в зависимости от задумки. Для этого здесь есть оформители, которые, выслушав идею, воплотят ее в жизнь, создав пространство мечты.



Одно из главных преимуществ V Events – своя кухня. Не кухня обычного ресторана, а большая, оборудованная всем необходимым для обслуживания банкетов, фуршетов и мероприятий разного формата любой сложности.



Меню этой банкетной площадки – простор для маневров. Оно может быть любым, подстроиться под самые разные просьбы и запросы. Помимо того, что всегда учитываются нюансы, такие как пищевые аллергии или традиции, меню может быть выстроено индивидуально по конкретным вкусам заказчика. Опытный шеф V Events всегда выслушает все пожелания и создаст настоящий гастрономический праздник.



Расположение этой площадки максимально удобно с точки зрения логистики. Это самый центр Тель-Авива, его прекрасная набережная, бегущая вдоль моря. Здесь красивые закаты, легкий бриз и самая свободная и легкая атмосфера на всем средиземноморском побережье. К залу просто подъехать, и возле него есть много парковок.



Торжество, проведенное со вкусом, комфортом и удовольствием в V Events запомнится всем гостям и оставит приятное и счастливое послевкусие.

Приходите знакомиться и на дегустацию меню, созданного специально под ваше торжество.



V Events ждёт всех, у кого скоро день рождения/свадьба/помолвка/юбилей/бар (бат) мицва. Добро пожаловать!



Телефон для связи 074-7725322



https://villamaretlv.co.il/v-events-банкеты-в-самом-сердце-набережной



Герберт Самуэль 88, Тель Авив



Фото: Лия Гельдман



*на правах рекламы

