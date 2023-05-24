



Уборка в удовольствие: как поднять настроение, выполняя домашние дела?

Все мы знакомы с людьми, которые одержимы наведением порядка дома и ведь тысячам людей уборка действительно помогает радоваться и морально отдыхать. Если вы не из их числа, предлагаем несколько простых правил, которые помогут превратить домашние хлопоты в веселое и расслабляющее занятие.



Включите музыку или аудиокнигу

Музыка, будь то радио или собственный плейлист, прекрасно помогает настроиться на бодрый ритм выполнения домашних дел. Убирать, пританцовывая, и веселее, и быстрее, и для фигуры полезно. Хороши любые варианты: от легкого постукивания ногой в такт до вальсирования между комнатами. Используйте песни как временные ограничители. Например, задайтесь целью протереть пыль с полок до второго куплета или собрать все разбросанные вещи, пока не закончился трек. Альтернативой музыке могут быть аудиокниги. Если вы давно хотели что-то прочесть, но не было возможности, вот отличный повод выполнить план. Еще можно слушать интересные подкасты. В общем, вариантов множество.



Практикуйте ароматерапию

Ароматерапия – чудесный способ поднять настроение, опробовать который можно во время... мытья посуды. Одно из исследований показало, что люди, медленно моющие посуду и вдыхающие приятный запах бытовой химии, становятся менее нервными. Степень нервозности в течение процесса снижается почти на 30%. Потратьте чуть больше времени на выбор моющего средства, найдите то, которое действительно хорошо пахнет, и в ближайшие выходные попробуйте новый вид ароматерапии у раковины.



Займитесь медитацией

Помедитировать или просто отдохнуть полчаса – бесценно. Кажется, во время уборки сделать это невозможно. Наоборот. Лучшего момента не найти. Делегируйте самую скучную и утомительную работу умным гаджетам и занимайтесь тем, что приносит удовольствие. Роботами-уборщиками уже никого не удивишь. Вопрос в том, какие выбрать. Обратите внимание на бренд Ecovacs: он производит сразу несколько популярных в Израиле моделей пылесосов. Одна из самых новых - DEEBOT X1 OMNI в которой были объединены многие инновационные технологии, это один из мощнейших роботов-пылесосов в своей категории. Этот робот способен не только тщательно убрать в доме, но и самоочищаться, мыть чистящие диски и самостоятельно готовить себя к последующей уборке. Он выстраивает 3-D карту помещения и управляется голосом.



Выберите себе подарок за работу

Намного приятнее работать, зная, что в финале ждет приз. Подумайте, чем вы можете вознаградить себя за сражение с грязью: восполнить потраченные калории вкусным десертом, сходить в кино, записаться на маникюр или сеанс массажа. Только, пожалуйста, будьте честны и назначайте подарки, адекватные трудозатратам. Разобранная папка с документами не стоит нового платья, а вот генеральная уборка всего дома потянет на ужин в роскошном ресторане.



Вы можете приобрести робот-пылесос DEEBOT X1 OMNI у официального представителя в Израиле, компании Electro-Gal на сайте https://lp.ecovacs.co.il/omni или по телефону *3134.



