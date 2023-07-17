



Summer Sale в Jack Kuba: скидки 40% на летнюю коллекцию

Мы его ждали и не переставали мечтать - сеть элитного нижнего белья Jack Kuba начинает Summer Sale. А значит пришло время побаловать себя новым чувственным комплектом!



В рамках распродажи вы можете приобрести роскошные бюстгальтеры, в том числе для обладательниц большой груди, пижамы, одежду для досуга со скидкой 40%.



Скидки действительны для участниц элитного клуба клиенток и новых присоединившихся.



Изысканное кружево и дорогие ткани, комплиментарные фасоны и идеальная посадка, французский шарм и бескомпромиссный комфорт – именно так можно описать летнюю коллекцию Jack Kuba. Когда заходишь в магазин – глаза разбегаются, кажется, что готов примерить все, что там есть. Ведь выбор нижнего белья – это не просто очередная покупка, это своего рода сакральное действо, ведь от того, какое белье мы наденем утром, во многом будет зависеть то, как сложится наш день.



Итак, что же предлагает бренд Jack Kuba в рамках летней распродажи?



Кружевные чувственные бра: один из главных трендов в моде нижнего белья нынешнего сезона – это кружево. Неудивительно, ведь именно такое белье смотрится наиболее нежно и сексуально. Любой женщине знакомо это ни с чем не сравнимое чувство, когда надеваешь роскошный кружевной комплект, который выигрышно подчеркивает хрупкость и женственные очертания фигуры. В летней коллекции Jack Kuba кружевной тренд представлен множеством моделей, по-французски аристократичных и сдержанно-эротичных.



Эффектные контрастные модели: гуру моды советуют выбирать этим летом белье с контрастными вставками: кружевами, полосками, цветами. Контрастные сочетания в нижнем белье всегда выглядят слегка провокативно. Даже если речь идет о базовом фасоне и сочетании нейтрального нюд и черного. Игривые, эротичные – такие модели станут настоящим украшением гардероба нынешним летом.



Классические модели в стиле casual: мода на комфорт и модели, дарящие чувство свободы уже давно набирает обороты, а в последние сезоны достигла своего пика. Белье в стиле casual универсально и практично – качественные ткани, удобные фасоны. Такое белье комфортно в повседневном ношении и универсально.



Уютные пижамы и ночные сорочки: говорят, существует теория о том, что в красивой ночной рубашке или пижаме хорошие сны снятся чаще. Присмотритесь к летним пижамам из home-коллекции Jack Kuba – это абсолютная квинтэссенция элегантности и комфорта. Сомнений нет, что в такой ночной одежде вас будут посещать исключительно счастливые сны.



Летняя коллекция Jack Kuba – это инновационные модели поддерживающих и моделирующих бюстгальтеров, неожиданная игра сочетаний слоев и текстур – от нарочитой сексуальности до романтики, от элегантности до чувственности. Благодаря особой технике создания белья, все модели необычайно комфортны.



Филиалы сети Jack Kuba расположены по всей стране: в Ашдод в ТЦ «Стар»; в Беэр-Шеве ТЦ «Гранд Каньон»; в Ришон ле-Ционе ТЦ «Захав»; в Хайфе в ТЦ «Кастра», «Синемоль» и «Хуцот ха-Мифрац»; в Тель-Авиве на ул. Ха-Меред 29, ТЦ «Ган ха-Ир», ТЦ «Рамат Авив» и на Кикар ха-Медина; в Нетании ТЦ «Ир ямим»; в Ашкелоне в ТЦ «Пауэр Сентер», а также в других городах.



Вы можете найти ближайший к вам филиал по ссылке: https://jack-kuba.co.il/



