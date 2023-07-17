



Summer Sale: летние коллекции дизайнерской одежды от брендов Gerry Weber, Dolcez

Большие мультибрендовые магазины, объединяющие немецкую марку Gerry Weber и итальянские, французские и американские бренды, собранные под вывеской Irene, объявляют о большой летней распродаже: 50%-70% скидки на летнюю коллекцию Gerry Weber и до 50% на дизайнерские вещи от Irene.

Яркие или сдержанные цвета, модные эффекты и принты, нанесенные на дорогие, натуральные ткани – шелк, лен, хлопок, тончайшая шерсть, деним, кашемир, высокотехнологичная и нежная вискоза и другие новые материалы – эту одежду очень приятно носить жарким израильским летом, демонстрируя всем, что вы тонко улавливаете дух времени и остаетесь современной в любом возрасте.



Среди брендов бутика Irene – всемирно известные Dolcezza, Antonelle Paris, Frank Lyman и многие другие.



Frank Lyman Design — это модный бренд международного масштаба, его коллекции продаются в тысячах независимых бутиков в более чем 65 странах, а головной офис площадью 125 000 квадратных футов расположен в центральном районе Монреаля. Frank Lyman Design 8 раз был номинирован престижным британским журналом Drapers как «Бренд года в категории женской одежды» (и в 2022 году тоже), а торговая палата Монреаля присуждала марке награду «Лидер экспорта».



Стиль Antonelle Paris — это работа с деталями: искусство французского прет-а-порте, игра дизайнерской фантазии, натуральные, благородные и экологичные ткани, декор и вышивка. Первый бутик бренда открылся в Париже, а сегодня только во Франции работают более 70 концептуальных магазинов марки.

Dolcezza – это всемирно известная модная марка, которая каждую свою вещь превращает в произведение искусства, узоры которой можно бесконечно рассматривать, а комфортом – бесконечно наслаждаться.



Gerry Weber - бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual: простой и точный крой, дорогие, натуральные, технологичные ткани, европейский лоск и комфорт. Знаменитые лекала бренда позволяют одежде сидеть точно по фигуре, при этом нисколько не сковывая движения и оставляя чувство свободы.



Gerry Weber родился как марка, выпускающая брюки, - самую сложную часть гардероба, поэтому джинсы – конек марки: из приятного телу органического хлопка, с эластаном для настоящего комфорта, с высокой посадкой, разных, но элегантных фасонов, с декором, вышивкой, потертостями и классические. Дорогая качественная ткань позволит носить джинсы много сезонов - они не растянутся, не полиняют, не потеряют цвет и форму.



Здесь можно выбрать бутиковую одежду, которую привозят если не в единственном, то в считанных экземплярах, а новые коллекции поступают в магазины каждые 2-3 недели в течение всего года.



Мультибрендовые магазины, объединяющие немецкую марку Gerry Weber и итальянские, французские и другие бренды под вывеской Irene находятся на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348, и в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже на Мамилла Авеню, телефон 02-5864049, покупки можно совершать и в интернет-магазине.



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