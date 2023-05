Специально для владельцев домашних животных: как очистить дом от шерсти

Как бы не радовали нас наши четвероногие друзья, все же одна вещь омрачает безграничную любовь – шерсть и пух! Даже если дома у вас короткошерстный питомец, и даже если вы запрещаете ему сидеть на креслах и диванах, его шерсть таинственным образом проникает повсюду – парит в воздухе, оседает на мебели и одежде.



Инновационная модель пылесосов Thomas Amfibia Pet pro plus была разработана специально для владельцев домашних питомцев. Многофункциональный прибор использующий две системы фильтрации: водяную AquaBOX и циклонную (без воды) DryBOX, позволяет осуществлять уборку любой сложности и интенсивности, а входящие в комплект разнообразные насадки устранят шерсть с любых поверхностей. Сейчас владельцы домашних животных смогут приобрести эту модель по специальной цене – 2490 шек.



Ни для кого не секрет, что в домах с четвероногими членами семьи потребность в уборке повышается в 2-3 раза, с Thomas Amfibia Pet pro plus вы сможете подобрать подходящий вам режим - с этим прибором можно быстро пылесосить множество поверхностей без необходимости постоянно очищать фильтр, а можно убирать тщательно и основательно с увлажнением воздуха. А, кроме того, для Thomas Amfibia Pet pro plus существуют различные насадки, которые позволят тщательным образом очистить от шерсти и пуха все поверхности.



Сухая уборка: какую щетку выбрать?



Для сухой уборки используется система DryBOX. Она готова к работе мгновенно. Достоинств у DryBOX масса. Во-первых, аллергены и мелкодисперсная пыль остаются внутри пылесоса. На выходе получается только чистый воздух. Во-вторых, благодаря технологии фракционного разделения крупный мусор, мелкая аллергенная пыль и шерсть домашних животных попадают не в один мешок, а в разные отсеки пылесборника. Зачем это нужно? Для того, чтобы не дышать пылевыми облаками, очищая контейнер. Основная часть пылесборника опустошается одним движением, а вредная пыль время от времени смывается потоком воды без контакта с дыхательной системой человека. Безопасно и гигиенично.



Переключаемая насадка пол/ковер, адаптированная для уборки шерсти и волос пользуется особой популярностью у владельцев пылесосов Thomas и используется для тщательной сухой уборки твердых поверхностей – она универсальна, без проблем вы переключаетесь из режима в режим, для этого есть удобная большая ножная кнопка. Насадка маневренна и легко скользит по любым поверхностям и, благодаря специальному покрытию, предназначенному для сбора шерсти, быстро справляется с пухом, шерстью и волосами, скопившимися на полу и коврах.



Большая турбощетка с регулятором скорости разработана специально для сбора шерсти с ковров и диванов. Внутри турбощетки находятся валики с расположенными по спирали твердыми щетинками, которые под сильным потоком воздуха вращаются на скорости и оставшиеся на ковре волосы и шерсть накручиваются на них с легкостью. Создается впечатление, что турбощетка «вычесывает» ковры, она во много раз эффективнее щеток обычных пылесосов, которые, как правило, не справляются с задачей, а если и справляются, то после длительных и многоразовых попыток. Турбощетка же очищает очень быстро, с ней достаточно несколько раз провести по одному и тому же месту. А кроме того, она очищает на всю глубину ворса ковра.



Насадка для уборки шерсти животных с мягкой мебели предназначена для глубокой сухой чистки мягкой мебели: ей под силу пыль, мусор, шерсть и пух. На насадке установлены специальные нитеподъемники, позволяющие легко очистить обивку, она будто скатывает шерсть в комочки перед засасыванием, что обеспечивает беспроблемное отделение мусора с мягких поверхностей. Удобная ширина насадки 19 см. и ее маневренность ( она меняет положение на 15-20 градусов ) позволяют повторить поверхность дивана или кресла и, соответственно, «пройтись» по каждому сантиметру поверхности.



Узкая насадка для очистки щелей и трис – незаменимая вещь. Владельцы животных знают, что шерсть их питомцев проникает везде – она остается не только на больших поверхностях, но и «забирается» за ножки диванов, оседает на трисах, картинах и даже «прячется» в щелях полов. Эта насадка позволит вам устранить пух и шерсть в самых труднодоступных местах.



Влажная уборка: моем и очищаем воздух



Для тщательной профилактической уборки используйте систему AquaBOX, для которой характерна высочайшая степень фильтрации. Вы не только уберете в доме, но и сделаете воздух кристально чистым. В аквафильтре используется многоступенчатая система фильтрации: воздушный поток сначала проходит сквозь водяную стену, образуемую четырьмя встречными форсунками, а затем через ряд ступеней очистки. В самой водяной стене происходит смачивание каждой пылинки и шерстинки, они становятся тяжелыми и слипаются с другими частичками мусора. Затем воздух с этой взвесью попадает в «туман» капель воды, где пылинки вращаются в воздушных микроциклонах. Частицы пыли оседают на морских стенках AquaBOX, а затем с каплями воды стекают вниз, в воду. AquaBOX обеспечивает высочайший уровень фильтрации и чистоту обработанного воздуха.



Насадка для глубокой влажной чистки ковров и адаптером для твердых напольных покрытий разработана для быстрого и эффективного мытья ковров и полов. Сколько бы мы не пылесосили ковры, грязь, пыль и шерсть все равно втаптываются и забиваются в глубину ворса, поэтому периодически необходимо производить влажную чистку ковров. Благодаря специальной треугольной форме, эта насадка промывает ковер до основания. Под контролем диспенсера, вода и моющее средство под давлением подаются на насадку, а затем умный Thomas всасывает воду вместе с грязью и шерстью, одновременно подсушивая поверхность. Ковер остается чуть влажным, ходить по нему можно сразу.



Насадка для влажной уборки мягкой мебели тоже для удобства и эффективности сделана треугольной формы. Благодаря этой конструкции, возможно тщательно очистить мягкую мебель, такую чистку по эффективности можно сравнить только со стиркой. Действие этой щетки подобно предыдущей, но адаптировано для текстиля и матрасов. Примерно через 20-30 минут после влажной уборки мебели, на нее уже вновь можно садиться.



Сейчас владельцы домашних животных смогут приобрести пылесосы Thomas Amfibia Pet pro plus по специальной цене – 2490 шек. у официального представителя в Израиле – на сайте https://lp.thomas-israel.co.il/ или по телефону *3134.