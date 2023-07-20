



Шимон Кацнельсон: "Цены на жилье можно снизить на муниципальном уровне"

Кандидат в мэры Ашдода Шимон Кацнельсон планирует расширить строительные программы в Ашдоде, увеличить количество квартир на рынке жилья, предложить квартиры на долгосрочный съем для жителей города, и самое главное – он намерен забрать под контроль города всё строительство, чтобы снизить цены на жилье.



Шимон Кацнельсон, зам.мэра Ашдода – один из наиболее опытных и результативных муниципальных политиков в Израиле. Он возглавляет самую крупную фракцию горсовета Ашдода, и в сфере его полномочий – вся строительная сфера, вся эксплутационная сфера, туризм, алия и интеграция репатриантов. В городе его называют "бульдозером", так как он стоит за всеми наиболее важными проектами Ашдода, как жилищными, так и общественными. В конце 90-х он, вместе с тогдашним мэром Цви Цилькером, принимал в городе Большую Алию, и его имя связано со многими городскими проектами – от новостроек города до Центра искусств "Монарт", Центра сценических искусств, марины, кантри, набережной и других объектов. Он всегда был больше практиком, чем политиком, предпочитал работать, а не говорить на камеру. И сегодня он говорит о том, что, несмотря на предвыборную кампанию, нужно заниматься не баталиями в социальных сетях, а развивать город.



Кацнельсон баллотируется на пост мэра. Он выступает за объединение светских сил, и считает, что приоритеты в городе должны измениться. Одно из основных направлений его программы – решение острой проблемы жилья в городе.



- Ашдод – прекрасный город, зеленый, с красивыми новыми микрорайонами, парками. Многие мечтают купить здесь квартиру, но сделать это невероятно сложно. Спрос огромный, цены заоблачные, выбор квартир – недостаточный, спрос превышает предложения, и поэтому люди уезжают в другие города – в Ашкелон, в Кирьят-Гат, в Ган-Явне. Что вы предлагаете сделать, чтобы остановить это?



- Прежде всего, город должен давать больше разрешений на строительство. Сегодня их недостаточно. Когда я пришел в муниципалитет в 2018 году (после перерыва в 15 лет, с 2003 года), то муниципалитет выдавал порядка 500 разрешений в год. На сегодняшний день мы подошли к цифре 1500 (т.е. в три раза больше), но и этого недостаточно. Количество разрешений на строительство квартир в Ашдоде должно быть около 3000 в год. Это именно тот темп, который был в конце 90-х, когда мы вместе с Цви Цилькером вели строительство в новых районах города, таких, как Йуд, Йуд Гимель, Сити, Тет, Йуд Бет. Все эти районы были построены в это время. И это позволило городу развиться и принять в Ашдоде сто тысяч новых репатриантов. Мы должны вернуться к этому количеству. Это увеличит предложения, остановит цены (относительно, конечно, ведь они растут по всей стране). Решение, которое мы предлагаем для наших молодых семей - это квартиры на долгосрочный съем, так называемый квартирный лизинг. Первый такой проект мы уже заложили в районе Тет – это два дома на 106 квартир. Этот проект даст возможность людям жить в сьемной квартире, пока они не скопят деньги для ее покупки по остатку стоимости – через 5, 10 или 15 лет, у кого как получается. Это примерно то же самое, что и лизинг машины. Но при этом люди четко понимают, что будет у них в будущем: смогут выкупить – хорошо, не смогут – будут продолжать жить в той же квартире на съеме.



Кроме того, для того, чтобы снизить цены на квартиры, нужно строить их на муниципальной земле. Тогда стоимость земли будет нулевой, а цена квартиры снизится на 50 процентов. Сейчас все проекты находятся в ведении министерства жилищного строительства и строятся на земле Земельного управления. Это приводит к тому, что стоимость каждой квартиры дорожает почти на 50 процентов.



- А каким образом это будет строится на муниципальной земле? Что для этого необходимо?



- Эти квартиры должен строить город, то есть Компания по развитию Ашдода. Она может сегодня строить только на съем. Если мы добьемся того, чтобы Компания смогла их продавать, то она будет строить их на муниципальной земле. Сегодня эту землю отдали под проекты договора "эскем гаг". Этот договор, подписанный в 2017 году, не работает, за 6 лет ни одной квартиры еще не построено. Поэтому нужно строительные проекты отдать городу, чтобы он это делал самостоятельно. Министерство жилищного строительства не заинтересовано в обеспечении людей жильем, оно заинтересовано как можно больше денег внести в бюджет, и поэтому землю продают подрядчикам по конкурсной цене, которая доходит до 50 процентов стоимости жилья.



- Что сделано в ашдодском строительстве за последние пять лет?



- Во-первых, для того, чтобы уменьшить бюрократию, мы сделали "зеленый коридор" для всех проектов ТАМА-38. Второе, мы сделали 15 проектов Пинуй-Бинуй – 3 проекта находятся в стадии строительства, остальные – в стадии получения разрешений на строительство. Ашдод – лидер проектов модернизации старого жилья в стране. Все старые районы города перестраиваются, районы Алеф, Бет полностью подлежат модернизации. Многое уже сделано в районах Вав и Далет – это проекты ТАМА-38. В этих проектах люди, помимо отремонтированного жилья, получили защитные помещения, чтобы жить в безопасности во время чрезвычайных ситуаций. Это очень важно.



Действующие сейчас проекты Пинуй Бинуй – на ул.Декель, ул.Рав Шаули, ул.Моше Шапиро. 15 запланированных проектов Пинуй-Бинуй позволят нам построить 15 тысяч квартир. Это прекрасная программа, она дает и увеличение площади квартиры, и защитное помещение, увеличение стоимости собственной недвижимости, без вложения собственных средств. Мой приоритет в строительстве – Пинуй-Бинуй. ТАМА-38 – это косметическая программа. Но там, где невозможно сделать Пинуй-Бинуй, мы будем продолжать ТАМА-38, т.к. в любом случае старое жилье нуждается в ремонте.



- То есть ТАМА-38, которая сворачивается по стране, не будет сворачиваться в Ашдоде?



- Нет, мы приняли в городе специальный план ТАБУ, по которому предоставляем лучшие условия тем, кто берется за проекты ТАМА-38. Это все равно дает жителям защищенные комнаты (мамады), и им не нужно строить эти комнаты самостоятельно, за собственные деньги. Такие проекты, например, есть сейчас в районе Йуд Алеф.



- А сколько всего домов в Ашдоде идет под ТАМА-38 и Пинуй-Бинуй?



- Всего в Ашдоде 68 тысяч квартир. Около 50 процентов из них – это частные дома и новые квартиры с мамадами, еще примерно порядка 15 процентов - это Пинуй-Бинуй, остальное – это ТАМА и квартиры, в которых люди самостоятельно строят мамады, потому что это быстрее. ТАМА 38 – это для людей, которые не в состоянии вложить свои деньги, и поэтому все строительство идет за счет подрядчика, и он строит всем дополнительные площади.



- Ваша программа строительства на следующую каденцию?



- Моя программа – забрать под свой контроль программу "эскем гаг" и начать ее строить силами города, потому что в этой программе в ее сегодняшнем виде не построено ни одной квартиры. Я говорю о таких проектах, как Парк Лахиш, например. Мы уже сейчас начинаем строить новые квартиры в районе Переса (район рядом с больницей) на 3600 квартир. В течение 3 лет весь этот район будет закончен. По моей инициативе в городе приняли специальную программу, смысл которой – в поощрении строительства квартир на проданной земле. Т.е. подрядчик не держит землю, чтобы ее перепродавать раз в 5-10 лет и поднимать цену. Если он сразу начинает строить и соблюдает сроки строительства, он получает разрешение на дополнительные 20 процентов квартир. Если он держит землю ради поднятия цены – ничего не получает. Эту программу сделал я, и провести ее стоило очень много сил. Но она стимулирует строить жилье быстрее, а не ждать возможности спекуляций на ценах.



- Что вы планируете сделать с печально известным комплексом "Пладот" – асбестовыми домами, опасными для здоровья?



- Пладот – первый проект, который нужно сделать. Он требует немедленного расселения жильцов, сноса опасных домов и строительства там нового комплекса. Мы боролись за него и добились разрешения на начало строительства, несмотря на возражения "харедим". Это проект в общей сложности на 1450 квартир, и я надеюсь, что он в течение 3 лет будет построен. Это целый микрорайон, со школами, детскими садами и общественными площадями.



- Какие новые районы появятся в Ашдоде?



- Новые проекты Ашдода – это "Парк Лахиш" на 2700 квартир и абсолютно новый, 18-й район города Йуд Далет, который будет проходить параллельно Дюне – на 7500 квартир. Еще один новый район – восточнее ул.Альталена, в районе Шимона Переса, на 3600 квартир. В целом я рассчитываю на 30 тысяч новых квартир, и мы должны прийти к этому в течение 10 лет, если каждый год будем строить по 3000 квартир.



Это наполнит городской рынок жильем, приведет к снижению цен. В 2000 году все хотели поселиться в Ашдоде. Поэтому мы приняли 100-тысячную алию. Вот это ощущение надо вернуть – чтобы все снова захотели жить в Ашдоде. Для этого, кроме продвижений в строительстве, необходимо сменить порядок приоритетов – Ашдод должен быть свободным светским городом. Нужно, чтобы человек на посту мэра понимал не только то, что он хочет сделать – а об этом говорят сейчас все кандидаты, но и знал, как это сделать. Я и моя фракция четко понимаем, что будем делать. Говорить, что плохо, что не нравится – этого очень мало. Надо еще понимать, как это реально изменить.

