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Сеть Tiv Taam продолжает свое расширение
22.05.2023 13:13 MIGnews

Сеть Tiv Taam продолжает свое расширение

Сеть Tiv Taam открыла свой первый филиал в городе Кирьят-Оно, по адресу ул. Хадувдеван 7, в формате MARKET DELI , который будет работать 7 дней в неделю, включая субботы и праздники. Новый филиал присоединится к 9 действующим филиалам с такой же концепцией. Общее число филиалов в стране составит 46.

Новый филиал в Кирьят-Оно расположен на площади около 300 кв. м и будет открыт с предполагаемыми инвестициями в размере около 3,5 миллиона шекелей. Он выполнен в формате MARKET DELI (Дели Маркет): современный городской стиль, который повышает визуальный облик отделов и опыт покупок.

Хагай Шалом, генеральный директор и владелец Tiv Taam, говорит: "Мы видим в Кирьят-Оно спрос на супермаркет с ценностями потребительского опыта. Новый филиал предлагает специализированные отделы с уникальным ассортиментом товаров из Израиля и со всего мира, включая отдел базовых продуктов, моющих средств, деликатесов и закусок, полный сервис по мясу, свежие высококачественные премиум рыбные изделия с индивидуальной упаковкой, богатый ассортимент сыров и колбас с полным сервисом, профессиональный и разнообразный отдел вин и алкоголя, высочайшее качество отдела фруктов и овощей, выпечки, хлеба, пирогов и многое другое".

По его словам: "Филиал расположен в центре города, и его открытие является частью стратегии городского формата, обеспечивая обслуживание всех жителей района Кирьят Оно и южной части Петах-Тиквы". Кроме того, Хагай отметил, что, “к концу года в Кирьят-Оно будет открыт еще один большой филиал рядом с перекрестком Савион, который вместе с магазином на ул. Хадувдеван обеспечит качественное и всеобъемлющее обслуживание жителей города и региона".

В честь открытия филиала будет запущена рекламная кампания, включающая наружную рекламу, цифровые площадки, местную прессу, прямую рассылку для членов клуба и продвижение в социальных сетях. Кроме того, в период ближайших недель филиал будет предлагать специальные акции, скидки и особые преимущества для всех клиентов и членов клуба. 

Некоторые акций магазина: 

  • свежий свиной стейк по 79,90 ₪ за килограмм, 
  • свежие куриные котлеты премиум-класса по 34,90 ₪ за килограмм, 
  • кофе Taster's Choice 200 г по 27,80 ₪, 
  • паста Nutella 350 г по 11,90 ₪, 
  • шестерка пива Corona по 29,90 ₪, 
  • 2 бутылки вина Cueva Castilla Ferdela по 70 ₪, 
  • виски Tomatin Single Malt 700 мл по 99,90 ₪, 
  • водка Finlandia по 54,90 ₪, 
  • туалетная бумага Pastel по 32,90 ₪ и др. 
Акции действительны до 18.06.23.

Кроме того, каждому члену клуба и новым присоединившимся участникам будет предоставлена многоразовая сумка для покупок при покупке на сумму свыше 199 ₪. Вступление в клуб бесплатное, а члены клуба получают эксклюзивные предложения, купоны и персонализированные преимущества.
 

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