



Сеть Tiv Taam продолжает свое расширение

Сеть Tiv Taam открыла свой первый филиал в городе Кирьят-Оно, по адресу ул. Хадувдеван 7, в формате MARKET DELI , который будет работать 7 дней в неделю, включая субботы и праздники. Новый филиал присоединится к 9 действующим филиалам с такой же концепцией. Общее число филиалов в стране составит 46.



Новый филиал в Кирьят-Оно расположен на площади около 300 кв. м и будет открыт с предполагаемыми инвестициями в размере около 3,5 миллиона шекелей. Он выполнен в формате MARKET DELI (Дели Маркет): современный городской стиль, который повышает визуальный облик отделов и опыт покупок.



Хагай Шалом, генеральный директор и владелец Tiv Taam, говорит: "Мы видим в Кирьят-Оно спрос на супермаркет с ценностями потребительского опыта. Новый филиал предлагает специализированные отделы с уникальным ассортиментом товаров из Израиля и со всего мира, включая отдел базовых продуктов, моющих средств, деликатесов и закусок, полный сервис по мясу, свежие высококачественные премиум рыбные изделия с индивидуальной упаковкой, богатый ассортимент сыров и колбас с полным сервисом, профессиональный и разнообразный отдел вин и алкоголя, высочайшее качество отдела фруктов и овощей, выпечки, хлеба, пирогов и многое другое".



По его словам: "Филиал расположен в центре города, и его открытие является частью стратегии городского формата, обеспечивая обслуживание всех жителей района Кирьят Оно и южной части Петах-Тиквы". Кроме того, Хагай отметил, что, “к концу года в Кирьят-Оно будет открыт еще один большой филиал рядом с перекрестком Савион, который вместе с магазином на ул. Хадувдеван обеспечит качественное и всеобъемлющее обслуживание жителей города и региона".



В честь открытия филиала будет запущена рекламная кампания, включающая наружную рекламу, цифровые площадки, местную прессу, прямую рассылку для членов клуба и продвижение в социальных сетях. Кроме того, в период ближайших недель филиал будет предлагать специальные акции, скидки и особые преимущества для всех клиентов и членов клуба.



Некоторые акций магазина:

свежий свиной стейк по 79,90 ₪ за килограмм,

свежие куриные котлеты премиум-класса по 34,90 ₪ за килограмм,

кофе Taster's Choice 200 г по 27,80 ₪,

паста Nutella 350 г по 11,90 ₪,

шестерка пива Corona по 29,90 ₪,

2 бутылки вина Cueva Castilla Ferdela по 70 ₪,

виски Tomatin Single Malt 700 мл по 99,90 ₪,

водка Finlandia по 54,90 ₪,

туалетная бумага Pastel по 32,90 ₪ и др.