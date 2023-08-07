Samsung Galaxy Tab S9 устанавливает новый стандарт для планшетов премиум-класса
СЕУЛ, Корея - 26 июля 2023 г. - Компания Samsung Electronics Co., Ltd. представила новую серию планшетов Galaxy Tab S9 - премиальную линейку, которая переосмысливает ландшафт планшетов и устанавливает новые стандарты для захватывающего просмотра и свободы творчества. Во всех трех моделях - Galaxy Tab S9, S9+ и S9 Ultra - динамические AMOLED-дисплеи 2X обеспечивают потрясающие впечатления от просмотра и развлечений благодаря мощности процессора Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 for Galaxy. Входящее в комплект поставки перо S Pen с классом защиты IP68 помогает пользователям воплощать свои идеи в жизнь. Это первая серия Galaxy Tab S, получившая рейтинг IP68.
"Сегодня на рынке нет устройств, подобных Galaxy Tab S9. Являясь настоящим новатором в своей категории, он первым в своем роде воплощает в себе опыт, который пользователи больше всего любят в планшетах, в одном законченном премиальном дизайне", - сказал ТМ Рох, президент и глава подразделения Mobile eXperience Business компании Samsung Electronics. "Планшеты серии Galaxy Tab S9 позволяют пользователям воплощать свои идеи в жизнь без особых усилий".
Будь то игры или просмотр видео, 14,6-дюймовый дисплей Galaxy Tab S9 Ultra Dynamic AMOLED 2X обеспечивает захватывающие впечатления от развлечений. HDR10+ в Galaxy Tab S9 обеспечивает оптимизацию тональности от сцены к сцене, от кадра к кадру с широким диапазоном цветов и яркости. Динамическая частота обновления экрана планшетов серии Galaxy Tab S9 автоматически калибруется в диапазоне от 60 до 120 Гц, обеспечивая баланс между плавным откликом и оптимизированной эффективностью работы от батареи. Система Eye Comfort также снижает напряжение глаз благодаря низкому уровню синего света, уменьшенному более чем на 70%. Благодаря этому четкие детали оживают, а фотографии, чертежи, анимация и многое другое выглядят четкими и ясными. Кроме того, соотношение сторон 16:10 позволяет смотреть телепередачи и фильмы в том виде, в котором они предназначены для просмотра.
Развлечения на планшетах серии Galaxy Tab S9 дополняются объемным звуком, передаваемым через увеличенные на 20% четырехъядерные динамики с акустической системой AKG и эффектом погружения Dolby Atmos. Чтобы обеспечить кинематографическое звучание, пользователи Galaxy Tab S9 могут выбрать индивидуальные настройки звука для игр, прослушивания музыки, видеозвонков и т.д. Для тех, кто хочет развлекаться на свежем воздухе, в планшетах серии Galaxy Tab S9 появилась инновационная технология Vision Booster. Она автоматически определяет условия яркого освещения и адаптируется для сохранения яркости экрана. А с помощью обложки Smart Book Cover , которая стоит сама по себе, можно настроить устройство на портретную или альбомную ориентацию для просмотра без рук.
Планшеты серии Galaxy Tab S9 стали еще более изящными, чем раньше, но при этом они обладают мощным потенциалом. Каждое устройство оснащено флагманской мобильной платформой Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy - таким же скоростным мобильным процессором, который используется в новейших смартфонах Samsung. Впервые в планшете Galaxy передовая технология камеры обеспечивает работу потокового вещания, игр и видеомонтажа. Благодаря тесному сотрудничеству с ведущими игровыми партнерами пользователи Galaxy Tab S9 получат оптимизированный игровой процесс на большом экране. Серия Galaxy Tab S9 также является самой теплоэффективной в истории линейки Galaxy Tab благодаря внутреннему охлаждению, специально разработанному для работы с планшетами высокой интенсивности. Новый двусторонний теплоотвод позволяет обеспечить более высокую производительность и поддерживать ее в течение длительного времени использования.
Каждое устройство премиум-класса Galaxy Tab S9 поставляется с одним из самых любимых и востребованных пользователями планшетов инструментом - пером Galaxy S Pen. Перо S Pen и планшеты серии Galaxy Tab S9 имеют класс защиты от воды и пыли IP68 и открывают новые возможности. Перо S Pen также может писать в строках поиска, браузерах и магазинах приложений. Пользователи могут перейти на версию S Pen Creator Edition, чтобы получить еще более совершенные возможности. Перо S Pen Creator Edition выполнено из текстурированного материала, обеспечивающего удобный захват, и имеет более широкий угол наклона, что делает процесс создания более интуитивным. Также предлагаются два типа наконечников пера: твердый - для естественного рисования и мягкий - для письма, напоминающего бумагу.
Иммерсивные дисплеи планшетов серии Galaxy Tab S9 - идеальный фон для любого проекта. Благодаря функции Multi Window на экране до трех приложений могут отображаться в виде организованной сетки легко настраиваемых окон. Проводите исследования в браузере, обращайтесь к изображениям из Samsung Gallery и пишите идеи в Samsung Notes - и все это одновременно в одном окне. А с помощью функции Pop-Up View приложения можно просматривать в виде плавающих окон, сохраняя при этом полный главный экран.
Во время путешествий и работы на ходу клавиатура-обложка Book Cover Keyboard и режим DeX Mode для Galaxy Tab S9 позволяют имитировать работу за рабочим столом при максимальной портативности планшета. Клавиатура Book Cover Keyboard с регулируемыми углами наклона и подсветкой ощущается как легкий ПК. Режим DeX Mode имеет удобный курсор, гибкие возможности изменения размера и расположения окон, а также функцию Second Screen для зеркального отображения или расширения экрана ПК на планшет. Во время разговора по Google Meet легче общаться, разделяя экран и одновременно редактируя документ Samsung Notes в реальном времени.
Планшеты серии Galaxy Tab S9 - это мощный инструмент для создания творческих портфолио с новыми и усовершенствованными приложениями для любых личных увлечений. Любимое приложение GoodNotes впервые на платформе Android предлагает новые возможности ведения заметок и дневников, причем исключительно для пользователей планшетов Galaxy. Кроме того, заметки, созданные в GoodNotes на всех платформах, можно легко использовать совместно и редактировать одновременно.
Приложение для видеомонтажа профессионального уровня LumaFusion облегчает работу при создании контента для совместного использования. Изображения и видеоролики, даже большие файлы, снятые на камеру смартфона Galaxy, можно легко передавать на планшеты серии Galaxy Tab S9 с помощью функции Quick Share. LumaFusion использует все преимущества широкоформатного экрана Galaxy Tab S9 Ultra для точного редактирования видео.
Clip Studio Paint превратился в оптимизированный планшетный интерфейс для рисования, раскрашивания и т.д. В то же время ArcSite позволяет дизайнерам и специалистам воплощать свои творческие идеи в тщательно проработанные 2D-чертежи САПР, комплексные планы объектов и точные сметы. Благодаря тесному сотрудничеству с Google для оптимизации работы на больших экранах пользователи могут воспользоваться партнерскими приложениями, чтобы легко выполнять задачи и воплощать идеи в реальность на планшетах серии Galaxy Tab S9.
Серия Galaxy Tab S9, обладая уникальными характеристиками устройств, также легко интегрируется в экосистему Galaxy. Использование творческих инструментов становится простым, когда планшеты Galaxy Tab S9 подключены к другим устройствам. Функция Multi Control делает копирование, вставку или перетаскивание текста и изображений непосредственно между планшетом и смартфоном легким, позволяя пользователям управлять смартфоном с помощью сенсорной панели Galaxy Tab S9.
Аппаратная часть планшетов серии Galaxy Tab S9, соответствующая высококлассному программному обеспечению, отличается знаковыми чертами дизайна флагманских смартфонов серии Galaxy S, например, таким же ярким расположением камеры. Тонкие (5,5 мм для Tab S9 Ultra) планшеты серии Galaxy Tab S9 легкие и тонкие, но при этом прочные, с классом защиты IP68. Благодаря корпусу, усиленному алюминиевым сплавом Armor Aluminum, они также способны выдерживать удары и царапины. Для тех, чьи лучшие идеи приходят в голову в неожиданных местах, это идеальный партнер, пригодный для использования в жестких условиях и способный выдержать напряженный рабочий день. А новый чехол Outdoor Cover обеспечивает еще большее спокойствие для пользователей планшетов, нуждающихся в дополнительной защите.
Серия Galaxy Tab S9 - еще один пример стремления Samsung создавать технологии, которые обогащают жизнь людей и при этом минимизируют воздействие на окружающую среду, не идя на компромиссы. По сравнению с предыдущими поколениями в серии Tab S9 используется более широкий спектр переработанных материалов как во внутренних, так и во внешних компонентах. Он также поставляется в обновленной упаковочной коробке , а бумага, используемая для изготовления упаковочной коробки, на 100% состоит из переработанной бумаги.
Доступность
Планшеты серии Galaxy Tab S9 доступны для предварительного заказа на некоторых рынках с 26 июля. Планшеты будут доступны для покупки в официальных магазинах Израиля с 17 августа. Оформившие предварительный заказ, смогут получить устройства с 11 августа, а также получат в подарок чехол с клавиатурой.
Серия представлена в двух цветах, бежевом и графитовом, и трех размерах: 14,6-дюймовый для Tab S9 Ultra, 12,4-дюймовый для Tab S9+ и 11-дюймовый для Tab S9.
Цены:
Подробнее о серии Galaxy Tab S9 можно узнать на сайтах: https://www.samsungmobilepress.com, https://news.samsung.com/global или https://www.samsung.com/galaxy-tab.